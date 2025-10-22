Home > टेक - ऑटो > Samsung Galaxy XR: Apple Vision Pro को टक्कर देने आया सैमसंग का पावरफुल हेडसेट

By: Renu chouhan | Published: October 22, 2025 4:44:18 PM IST

Samsung ने मिक्स्ड रियलिटी की दुनिया में बड़ा कदम रखा है. कंपनी ने अपना पहला XR हेडसेट — Galaxy XR — लॉन्च कर दिया है, जिसे सीधा मुकाबला Apple के Vision Pro से माना जा रहा है. यह डिवाइस Google के नए Android XR ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है, जिसे खास तौर पर नेक्स्ट-जेनरेशन मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट्स और AI ग्लासेस के लिए बनाया गया है.

असली और वर्चुअल दुनिया का मेल
Galaxy XR का मकसद है — वास्तविक और डिजिटल दुनियाओं को एक साथ जोड़ना. आप इसमें पूरी तरह डिजिटल दुनिया में खो सकते हैं, या फिर अपने आसपास की असल दुनिया को भी साथ-साथ देख सकते हैं. इस हेडसेट की सबसे खास बात यह है कि इसे चलाने के लिए किसी रिमोट या कंट्रोलर की जरूरत नहीं. यह आपकी आंखों, आवाज और हाथों की हरकतों से कंट्रोल होता है.

Google Gemini AI का जादू
Galaxy XR की एक और बड़ी खासियत है इसका Google Gemini AI के साथ डीप इंटिग्रेशन. यह हेडसेट आपके आस-पास को “देख” सकता है और स्मार्ट जवाब दे सकता है. मान लीजिए आप कोई बास्केटबॉल मैच देख रहे हैं — बस बोलिए “Gemini, इस प्लेयर के स्टैट्स दिखाओ” और तुरंत आपके सामने आ जाएंगे. यह आपके फोटो को 3D में बदल सकता है, जिससे आप उन यादों के बीच चल सकते हैं — जैसे कि आप किसी पुराने पल को जी रहे हों.

लाखों ऐप्स का सपोर्ट — एक नई दुनिया
क्योंकि यह डिवाइस Android पर बना है, आप इसमें Google Play Store की लाखों ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं — जैसे YouTube, Google Maps, HBO Max, Peacock वगैरह. Google ने अपनी ऐप्स को XR के लिए फिर से डिजाइन किया है, जिससे वे पूरी तरह इमर्सिव एक्सपीरियंस देती हैं आप Google Maps के जरिए Tokyo की गलियों में 3D में घूम सकते हैं, या अपने लिविंग रूम को एक पर्सनल मूवी थिएटर बना सकते हैं.

अनलिमिटेड वर्कस्पेस: काम का नया तरीका
Galaxy XR सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, काम के लिए भी एकदम परफेक्ट है. आप इसमें Chrome, Google Meet, Adobe जैसे कई विंडो खोल सकते हैं और उन्हें अपने चारों ओर सेट कर सकते हैं. आप इसे कीबोर्ड, माउस और PC से कनेक्ट भी कर सकते हैं, जिससे यह एक डेस्कटॉप एक्सपीरियंस दे देता है. अगर स्क्रीन पर चीजें बहुत फैल जाएं, तो बस कहिए, “Hey Google, organize these windows” — और Gemini सब कुछ साफ-सुथरा कर देगा.

कीमत और लॉन्च डिटेल्स
Galaxy XR की शुरुआती कीमत $1,799 (लगभग ₹1,50,000) रखी गई है. इसे अमेरिका और कोरिया में Samsung की वेबसाइट, एक्सपीरियंस स्टोर्स, और कुछ Google स्टोर्स से खरीदा जा सकता है.

क्या Galaxy XR, Vision Pro को टक्कर देगा?
Samsung और Google इस हेडसेट के जरिए साफ़ संदेश दे रहे हैं कि मिक्स्ड रियलिटी का भविष्य उन्हीं के हाथों में है. Galaxy XR न सिर्फ एक हेडसेट है, बल्कि एक पूरा डिजिटल अनुभव है, जो मनोरंजन, काम और AI को एक साथ जोड़ता है.

