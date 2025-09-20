20 September 2025 के ताजा Gold rate आपके शहर में क्या हैं

Gold Price: Gold rate इन दिनों लगातार ऊपर जा रहे हैं. दुनिया में चल रहे परेशानी के कारण लोग अपना पैसा Gold में लगाना ज्यादा सुरक्षित समझ रहे हैं. साथ ही त्योहारों से पहले लोग ज्यादा Gold खरीद रहे हैं जिससे इसकी कीमत और ज्यादा बढ़ गई है.

20 सितंबर 2025 शनिवार को 24 कैरेट Gold की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,12,150 रुपये हो गई है और एक दिन पहले शुक्रवार को इसका रेट 1,11,330 रुपये था.

जानिए आपके शहर में Gold का ताजा भाव

दिल्ली

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,149 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,221 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,366 रुपये हो गई है.

मुंबई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,215 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,280 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,411 रुपये हो गई है.

बेंगलुरू

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,215 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,280 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,411 रुपये हो गई है.

Gold rules: घर में कितना रख सकते हैं सोना? जान लें ये जरुरी नियम नहीं तो हो सकती है कार्रवाई

कोलकाता

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,215 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,280 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,411 रुपये हो गई है.

चेन्नई

24 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 11,226 रुपये हो गई है.

22 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 10,290 रुपये हो गई है.

18 कैरेट Gold की कीमत प्रति ग्राम 8,520 रुपये हो गई है.

जानें क्या काम करते हैं भारत के सबसे अमीर 7 लोग