Gold rules: घर में कितना रख सकते हैं सोना? जान लें ये जरुरी नियम नहीं तो हो सकती है कार्रवाई

Income tax rules on gold: भारत में सोना सिर्फ़ आभूषण ही नहीं, बल्कि परंपरा और निवेश का बड़ा हिस्सा माना जाता है. शादी-ब्याह से लेकर त्योहारों तक, हर मौके पर सोना खरीदना भारतीय परंपरा का हिस्सा है. लोग आमतौर पर सोने को एक सुरक्षित जमा और भविष्य के लिए एक मज़बूत ज़मानत मानते हैं. हालाँकि, कम ही लोग जानते हैं कि घर में कितना सोना रखा जा सकता है.

क्या आयकर विभाग ने इसके लिए नियम बनाए हैं? क्या इसकी कोई सीमा है? अगर सोना इस सीमा से ज़्यादा है तो क्या कार्रवाई हो सकती है? अगर आप सोने में निवेश करते हैं या घर पर सोना रखते हैं, तो आपके लिए यह जानना ज़रूरी है कि सरकारी नियम क्या हैं। और सोने के भंडारण की सीमा क्या है? नियमों को जानें.

घर में सोना रखने की क्या कोई सीमा है?

आयकर विभाग ने सोने के भंडारण की एक सीमा तय की है. विवाहित महिलाएँ 500 ग्राम तक सोना रख सकती हैं. अविवाहित महिलाएँ 250 ग्राम तक और पुरुष 100 ग्राम तक सोना रख सकते हैं. इन सीमाओं के विरुद्ध कोई कर या कानूनी कार्रवाई नहीं है. अगर आपके पास इस सीमा से ज़्यादा सोना है और आप अपने आयकर रिटर्न में उचित बिल या घोषणापत्र देते हैं, तो कोई प्रतिबंध नहीं है. यह सीमा केवल उस सोने पर लागू होती है जिसके दस्तावेज़ नहीं हैं. अगर आपके पास सोने का प्रमाण है, तो आप बिना किसी समस्या के ज़्यादा मात्रा में सोना रख सकते हैं.

जरूरत से ज्यादा सोना घर में रखने से क्या होगा?

अगर आपके पास तय सीमा से ज़्यादा सोना है, लेकिन आप उचित बिल या कानूनी स्रोत साबित नहीं कर पाते, तो आयकर विभाग कार्रवाई कर सकता है. कभी-कभी, छापेमारी के दौरान अतिरिक्त सोना ज़ब्त कर लिया जाता है। इसी तरह, अगर आपके आयकर रिटर्न में घोषित संपत्ति और घर में मिले सोने का मिलान नहीं होता, तो जांच भी शुरू की जा सकती है. इसलिए, सोना खरीदते समय हमेशा प्रामाणिक बिल लेना ज़रूरी है. अगर आप बड़ी रकम निवेश कर रहे हैं, तो उसे अपने आईटीआर में शामिल करना समझदारी होगी. इससे आप किसी भी कानूनी पचड़े से बच जाएँगे और भविष्य में सोना बेचने या गिरवी रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी.

