Gold Silver Price Today: सोना की कीमतों में फिर उछाल, ₹1.67 लाख के पार पहुंचा दाम; जानें आपके शहर का हाल?

Gold Price Today: US-ईरान युद्ध के बीच सेफ-हेवन डिमांड बढ़ने से गुरुवार, 5 मार्च की सुबह MCX पर सोने में लगभग 1% की तेजी आई. हालांकि, डॉलर में तेजी और US फेडरल रिजर्व से जल्द रेट-कट की उम्मीदों के कमज़ोर होने से पीली धातु की बढ़त पर रोक लग गई. MCX गोल्ड अप्रैल फ्यूचर्स ₹1,600 या 1% से ज़्यादा बढ़कर ₹1,63,142 प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि MCX सिल्वर मई फ्यूचर्स लगभग 2% बढ़कर ₹2,70,501 प्रति kg हो गया. पिछले सेशन में, MCX गोल्ड अप्रैल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट 0.30% बढ़कर ₹1,61,525 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ और MCX सिल्वर मई फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लगभग फ्लैट ₹2,65,560 प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ.

सोने के फिर बड़े दाम

इस बीच, डॉलर इंडेक्स 0.20% बढ़कर 98.98 पर पहुंच गया, जिससे दूसरी करेंसी में डॉलर-बैक्ड सोना महंगा हो गया. US-ईरान युद्ध की वजह से कमोडिटी की बढ़ती कीमतों से बढ़ते महंगाई के दबाव के बीच US फेड के रेट कट में देरी की उम्मीद के बीच इस हफ़्ते अब तक डॉलर इंडेक्स 1% से ज़्यादा बढ़ा है. CME ग्रुप के फेडवॉच टूल के मुताबिक, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को उम्मीद है कि US सेंट्रल बैंक मार्च में इंटरेस्ट रेट स्थिर रखेगा. फेड के इंटरेस्ट रेट ट्रैजेक्टरी पर और संकेतों के लिए गुरुवार को आने वाले वीकली U.S. जॉबलेस क्लेम डेटा और शुक्रवार को आने वाले फरवरी के U.S. एम्प्लॉयमेंट डेटा पर फोकस है.

आपके शहर में सोने के दाम

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) दिल्ली ₹164660 ₹150950 ₹123530 मुंबई ₹164510 ₹150800 ₹123380 कोलकाता ₹164510 ₹150800 ₹123380 चेन्नई ₹165820 ₹152000 ₹131000 पटना ₹164560 ₹150850 ₹123430 लखनऊ ₹164660 ₹150950 ₹123530 कानपुर ₹164660 ₹150950 ₹123530 अयोध्या ₹164660 ₹150950 ₹123530 मेरठ ₹164660 ₹150950 ₹123530

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर, US-ईरान वॉर जारी है. US सेंट्रल कमांड के बुधवार के अपडेट के मुताबिक, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू होने के बाद से US और इज़राइल ने ईरान में लगभग 2,000 टारगेट पर हमला किया है, जिसमें उसके बैलिस्टिक मिसाइल हब, नेवल एसेट्स और उसकी इंटेलिजेंस सर्विसेज़ शामिल हैं. पृथ्वीफिनमार्ट कमोडिटी रिसर्च के मनोज कुमार जैन को उम्मीद है कि इस हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव बना रहेगा. उन्हें उम्मीद है कि सोने को $5,080 और $5,034 पर सपोर्ट मिलेगा, जबकि रेजिस्टेंस $5,220 और $5,280 प्रति ट्रॉय औंस पर हो सकता है.

