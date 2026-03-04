Home > व्यापार > 31 मार्च तक PPF – सुकन्या में मिनिमम अमाउंट जमा करवाना जरूरी, जानें जरूरी नियम

31 मार्च तक PPF – सुकन्या में मिनिमम अमाउंट जमा करवाना जरूरी, जानें जरूरी नियम

Sukanya Samriddhi Yojana details: PPF खाते में सालाना कम से कम 500 रुपये जमा करना जरूरी है. यदि यह राशि जमा नहीं की गई, तो प्रति वर्ष 50 रुपये का जुर्माना देकर खाते को दोबारा सक्रिय करना होगा.

By: Shubahm Srivastava | Published: March 4, 2026 7:37:16 PM IST

सुकन्या समृद्धि योजना
सुकन्या समृद्धि योजना


Sukanya Samriddhi Yojana: अगर आपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) या सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में निवेश किया है, तो चालू वित्त वर्ष 2025-26 खत्म होने से पहले न्यूनतम राशि जमा करना बेहद जरूरी है. यदि आपने इस साल तय न्यूनतम निवेश नहीं किया, तो आपका खाता इनएक्टिव हो सकता है, जिससे आगे परेशानी बढ़ सकती है.

खाता इनएक्टिव होने का खतरा

सरकारी नियमों के अनुसार, इन दोनों योजनाओं में हर साल एक निश्चित न्यूनतम राशि जमा करना अनिवार्य है. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो खाता बंद (इनएक्टिव) हो जाता है. बंद खाते को दोबारा चालू कराने के लिए आपको बकाया न्यूनतम राशि जमा करनी होगी, साथ ही जुर्माना भी देना पड़ेगा. इसलिए समय पर निवेश करना ही समझदारी है.

न्यूनतम निवेश और जुर्माना

PPF खाते में सालाना कम से कम 500 रुपये जमा करना जरूरी है. अगर यह राशि जमा नहीं की गई, तो प्रति वर्ष 50 रुपये का जुर्माना देकर खाता दोबारा सक्रिय कराया जा सकता है. वर्तमान में PPF पर 7.1% ब्याज मिल रहा है.

वहीं, सुकन्या समृद्धि योजना में न्यूनतम सालाना निवेश 250 रुपये है. डिफॉल्ट की स्थिति में यहां भी 50 रुपये प्रति वर्ष का जुर्माना देना होता है. इस योजना पर फिलहाल 8.2% की आकर्षक ब्याज दर मिल रही है, जो लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न देती है.

टैक्स बचत का बड़ा फायदा

इन दोनों योजनाओं में निवेश करने का एक बड़ा लाभ टैक्स छूट है. आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत आप 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं. इससे आपकी कर योग्य आय कम हो जाती है और टैक्स देनदारी घटती है. साथ ही इन योजनाओं से मिलने वाला ब्याज और परिपक्वता राशि भी टैक्स फ्री होती है.

समय रहते उठाएं कदम

अंतिम तारीख का इंतजार करना जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि बैंक छुट्टियों या तकनीकी समस्याओं के कारण लेन-देन में देरी हो सकती है. इसलिए 31 मार्च 2026 से पहले न्यूनतम निवेश पूरा कर लें, ताकि आपका खाता सक्रिय रहे और ब्याज का लाभ लगातार मिलता रहे.

