Gold Price Today: सोने की कीमत आज घटी या बढ़ी, जानें इजराइल और ईरान युद्ध के बीच क्या है सोने का दाम?

Gold Price Today: US-इज़राइल और ईरान के बीच झगड़े के बीच आज MCX पर सोने का दाम 3.15% बढ़कर 1.67 लाख रुपये हो गया उम्मीद है. सोने का घरेलू फ्यूचर प्राइस MCX सेशन में लगभग 3.15 परसेंट बढ़कर 24-कैरेट प्योरिटी वाले 10 ग्राम 1,67,217 रुपये पर खुला. कॉमेक्स पर शुरुआती घंटों में सोने का स्पॉट प्राइस 1.86 परसेंट बढ़कर $5,345.50 प्रति औंस पर और चांदी 0.81 परसेंट बढ़कर $94.045 प्रति औंस पर ट्रेड कर रही थी. जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट जारी रहने से सेफ-हेवन डिमांड एक्टिव रहने से उतार-चढ़ाव ज़्यादा रहने की संभावना है. इस बीच, सोमवार को शुरुआती कारोबार में रुपया US डॉलर के मुकाबले 91.24 पर मज़बूती से ट्रेड कर रहा था.

आपके शहर में सोने की कीमत

चेन्नई- 17,210 ( 24K/gm )

) मुंबई- 17,309

दिल्ली- 17,234

कोलकाता- 17,309

बैंगलोर- 17,309

हैदराबाद- 17,309

केरल- 17,309

पुणे- 17,309

वडोदरा- 17,314

अहमदाबाद- 17,314

सोने की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं?

US और इज़राइली सेनाओं ने शुक्रवार को ईरान पर एकसात हमला कर दिया. जिसके जवाब में US बेस पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए. जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ-साथ टॉप ईरानी नेता भी मारे गए, जिससे तनाव और बढ़ गया है. एनालिस्ट के मुताबिक जल्द ही सोना 1.70 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 3 लाख रुपये प्रति kg तक पहुंच सकती है. होर्मुज स्ट्रेट में सप्लाई में रुकावट की चिंताओं के बीच कच्चे तेल की कीमतों में भी उछाल आया है, जिससे रिस्क-ऑफ सेंटिमेंट मजबूत हुआ है और बुलियन की डिमांड बढ़ी है.

एक ऑनलाइन ब्रोकरेज फर्म LKP सिक्योरिटीज के VP रिसर्च एनालिस्ट (कमोडिटी और करेंसी) जतीन त्रिवेदी ने कहा, “अगर डिप्लोमैटिक डेवलपमेंट या डी-एस्केलेशन के संकेत मिलते हैं, तो कीमती धातुओं में 3-6 परसेंट की शुरुआती तेजी के बाद प्रॉफिट-टेकिंग देखी जा सकती है.”

पिछले दिन सोने का भाव

शुक्रवार को दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत में 1,800 रुपये की तेजी दर्ज की गई. वहीं 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 1,64,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. वहीं गुरुवार को यही कीमत 1,62,900 रुपये प्रति 10 ग्राम थी.

