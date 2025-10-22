2013 के बाद सोने की कीमत में एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट,चांदी भी गिरी मुंह के बल, जानें पीछे की वजह

Gold Price Crash: मंगलवार 21 अक्टूबर 2025 को सोने की कीमतों में भारी गिरावट आई जबकि एक दिन पहले ही यह रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई थी. निवेशकों ने जल्दी से मुनाफ़ा कमाने की कोशिश की जिससे बाज़ार में गिरावट आई. इस अचानक गिरावट ने उन लोगों को चौंका दिया जो सोने की निरंतर तेज़ी को लेकर आशावादी थे. सोने में 2013 के बाद से सबसे बड़ी गिरावट देखी गई एक ही दिन में लगभग 6.3% की गिरावट आई जो कीमती धातुओं के बाज़ार में एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण गिरावट है.

$4,082 प्रति औंस के निचले स्तर पर पहुंचा हाजिर सोना

हालिया बिकवाली जिसमें हाजिर सोना लगभग $4,381 के रिकॉर्ड उच्च स्तर से गिरकर $4,082 प्रति औंस के निचले स्तर पर पहुंच गया, एक दशक से भी ज़्यादा समय में सबसे बड़ी एकदिवसीय गिरावट है जो 2013 के बाद सबसे बड़ी है. यह तीव्र गिरावट कई कारकों के संयोजन से प्रेरित थी, जिनमें लंबी तेजी के बाद मुनाफावसूली, अमेरिका-चीन व्यापार संबंधों जैसे भू-राजनीतिक तनावों में कमी, अमेरिकी डॉलर का मज़बूत होना और ज़रूरत से ज़्यादा ख़रीदी की स्थिति का संकेत देने वाले तकनीकी संकेत शामिल हैं.

चांदी की कीमतों में भी भारी गिरावट

21 अक्टूबर, 2025 को सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी भारी गिरावट आई जो लगभग 7.5% गिरकर $47.12 प्रति औंस के निचले स्तर पर आ गई. यह हाल के वर्षों में चांदी की कीमतों में सबसे बड़ी एकल-दिवसीय गिरावटों में से एक थी, जो 2013 के बाद से सोने की सबसे बड़ी दैनिक गिरावट के बराबर थी.

क्यों आई गिरावट?

चांदी में यह गिरावट निवेशकों द्वारा सुरक्षित निवेश वाली संपत्तियों और औद्योगिक धातुओं, दोनों से निकासी के कारण आई, क्योंकि अमेरिकी डॉलर में मजबूती आई है, जिससे अन्य मुद्रा धारकों के लिए डॉलर-मूल्य वाली वस्तुएं अधिक महंगी हो गई हैं.

इसके अलावा अमेरिका और चीन के बीच आशावादी व्यापार वार्ता, जिसमें राष्ट्रपति ट्रम्प और शी जिनपिंग के बीच एक निर्धारित बैठक भी शामिल है, ने सुरक्षित निवेश के रूप में कीमती धातुओं की मांग को कम कर दिया. तकनीकी संकेतकों ने भी चांदी के लिए अत्यधिक खरीदारी की स्थिति का संकेत दिया जिससे मुनाफावसूली को बढ़ावा मिला. इस अल्पकालिक सुधार के बावजूद, सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में मजबूत औद्योगिक उपयोग से चांदी की मांग को समर्थन मिल रहा है, और केंद्रीय बैंकों की निरंतर खरीदारी और ईटीएफ प्रवाह कीमतों को सहारा दे रहे हैं.