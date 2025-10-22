Home > व्यापार > Gift Tax Rules: परिवार को पैसे या प्रॉपर्टी गिफ्ट देने पर टैक्स लग सकता है! जानिये पूरा नियम क्या कहता है?

Gift Tax Rules: परिवार को पैसे या प्रॉपर्टी गिफ्ट देने पर टैक्स लग सकता है! जानिये पूरा नियम क्या कहता है?

Gift Tax Rules: भारत में टैक्स नियमों के अनुसार माता-पिता, बच्चों या परिवार को दिए गए गिफ्ट कुछ परिस्थितियों में पूरी तरह से टैक्स-फ्री होते है. आयकर अधिनियम करीबी रिश्तेदारों को दिए गए गिफ्ट पर छूट प्रदान करता है, जबकि गैर-रिश्तेदारों को दिए गए 50000 से अधिक के गिफ्ट टैक्स योग्य होते है.

By: Mohammad Nematullah | Published: October 22, 2025 7:01:31 PM IST

Gift Tax Rules: परिवार को पैसे या प्रॉपर्टी गिफ्ट देने पर टैक्स लग सकता है! जानिये पूरा नियम क्या कहता है?

Gift Tax Rules: माता पिता या बच्चों को पैसा या प्रॉपर्टी देने की बात आती है तो लोग अक्सर इनकम टैक्स के छापे से डरते है. जरूरत के बावजूद कई लोग इनकम टैक्स के डर से आपनो को पैसा या प्रॉपर्टी गिफ्ट में नही दे पाते है. ऐसा इसलिए है क्योंकि देश में ज्यादातर लोग इनकम टैक्स के नियम से क अनजान है. अगर उन्हें थोड़ी बहुत जानकारी है तो वह भी सिर्फ़ आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरने तक ही सीमित है. हालांकि भारत के आयकर अधिनियम में साफ बताया गया है कि उपहार कब कर योग्य होते हैं और कब नही. अगर आप उपहार पर कर नियम से अवगत हैं, तो आप अपने परिवार बच्चों या माता-पिता को धन या संपत्ति उपहार में देने में संकोच नहीं करेंगे. आइए जानें कि आप अपने बच्चों, माता-पिता या परिवार के सदस्यों को बिना कर चुकाए कितनी कीमत की वस्तु या संपत्ति उपहार में दे सकते है.

करीबी रिश्तेदारों को टैक्स-फ्री गिफ्ट

आयकर अधिनियम के अनुसार करीबी रिश्तेदारों को दिए गए उपहार टैक्स नहीं होते हैं. करीबी रिश्तेदारों की परिभाषा में आपके माता-पिता, बच्चे, जीवनसाथी (पति या पत्नी), भाई-बहन, ससुराल और उनके जीवनसाथी शामिल है. इसका मतलब है कि अगर आप अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए 10 लाख देते हैं या अपनी मां को नई कार खरीदने के लिए पैसे ट्रांसफर करते है. तो इसे पूरी तरह से टैक्स-फ्री गिफ्ट माना जाएगा. चाहे राशि कितनी भी बड़ी क्यों न हो, जब तक यह आपके रिश्तेदार को दी जाती है, टैक्स विभाग इसमें दखल नहीं देता.

गिफ्ट पर कब मिलेगा छूट

You Might Be Interested In

क्या सभी उपहार कर-मुक्त होते हैं? इसका जवाब है, नहीं। कुछ विशेष अवसरों पर मिले उपहार पूरी तरह से कर-मुक्त होते है. चाहे वे किसी भी व्यक्ति से मिले हो. शादी इनमें सबसे प्रमुख है. शादी के अवसर पर मिले किसी भी उपहार, नकद या संपत्ति पर, चाहे उसका मूल्य कुछ भी हो, कर नहीं लगता. इसी तरह विरासत या वसीयत के माध्यम से प्राप्त संपत्ति या धन भी कर-मुक्त होता है. हालांकि यह छूट जन्मदिन, गृह प्रवेश या त्योहारों पर मिले उपहार पर लागू नहीं होती है. अगर ये उपहार 50,000 से अधिक हैं और किसी ऐसे व्यक्ति से प्राप्त किए गए हैं जो आपका रिश्तेदार नहीं है, तो आपको कर देना होगा.

गिफ्ट देने अब आसान

यदि आप आयकर नियम को सही ढंग से समझते है तो गिफ्ट देना न तो गिफ्ट देना जोखिम भरा है और न ही कर योग्य है. केवल एक बात ध्यान रखने रखना है कि करीबी रिश्तेदारों को दिए गए गिफ्ट पूरी तरह से कर-मुक्त होते है. गैर-रिश्तेदारों से प्राप्त या दिए गए 50,000 से अधिक के उपहार कर योग्य होंगे. शादी या विरासत में मिले उपहार पूरी तरह से छूट प्राप्त है. लेकिन नाबालिग बच्चे या जीवनसाथी को दिए गए उपहार आपकी आय में गिने जाएंगे. उचित जानकारी और योजना के साथ आप बिना किसी कर चिंता के अपने प्रियजनों की मदद कर सकते है.

Bhai Dooj Bank Holiday: 23 अक्टूबर को बैंक बंद रहेगा या नहीं? जान लीजिए अपने शहर का हाल वरना हो सकते हैं परेशान

Tags: Income TaxIncome Tax Departmentincome tax newsincome tax returnsincome tax rules
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ब्रेकफास्ट में जल्दी से बनाएं सूजी बेसन चीला, नोट कर...

October 22, 2025

डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए परफेक्ट हैं ये 7 देश, जो...

October 22, 2025

कब्ज और गंदे कोलेस्ट्रॉल से मिलेगा छुटकारा! बस खाने के...

October 22, 2025

नो-ओवरटाइम और शटरडाउन: वियतनाम से सीखना चाहिए भारतीयों को

October 22, 2025

गीता के अनुसार ये आदतें बना सकती हैं आपको असफल!

October 22, 2025

अब बच्चों के लिए बनाएं देसी तड़के वाली मैकरोनी, इस...

October 22, 2025
Gift Tax Rules: परिवार को पैसे या प्रॉपर्टी गिफ्ट देने पर टैक्स लग सकता है! जानिये पूरा नियम क्या कहता है?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Gift Tax Rules: परिवार को पैसे या प्रॉपर्टी गिफ्ट देने पर टैक्स लग सकता है! जानिये पूरा नियम क्या कहता है?
Gift Tax Rules: परिवार को पैसे या प्रॉपर्टी गिफ्ट देने पर टैक्स लग सकता है! जानिये पूरा नियम क्या कहता है?
Gift Tax Rules: परिवार को पैसे या प्रॉपर्टी गिफ्ट देने पर टैक्स लग सकता है! जानिये पूरा नियम क्या कहता है?
Gift Tax Rules: परिवार को पैसे या प्रॉपर्टी गिफ्ट देने पर टैक्स लग सकता है! जानिये पूरा नियम क्या कहता है?