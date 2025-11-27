Home > व्यापार > DA Hike: Fitment Factor क्या है? यही तय करेगा आपकी सैलरी और पेंशन कितनी बढ़ेगी, यहां जानें 8th Pay Commission का पूरा फ़ॉर्मूला

DA Hike के साथ आपकी सैलरी और पेंशन कितनी बढ़ेगी? Fitment Factor क्या होता है और कैसे तय होता है वेतन में बढ़ोतरी का फ़ॉर्मूला? यहां जानें केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए पूरी गणित.

By: Shivani Singh | Published: November 27, 2025 8:07:30 PM IST

8TH PAY COMMISSION
8TH PAY COMMISSION


केंद्र सरकार ने नवंबर की शुरुआत में 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस जारी कर दिया है और चेयरमैन व सदस्यों की नियुक्ति भी हो चुकी है. इसी के बाद से केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के मन में एक ही सवाल है, इस बार वेतन और पेंशन कितनी बढ़ेगी? इसका प्रभाव सीधे तौर पर फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करता है.

फिटमेंट फैक्टर कैसे तय होता है?

फिटमेंट फैक्टर वह गुणक है, जिसके आधार पर बेसिक पे और पेंशन में बढ़ोतरी होती है. विशेषज्ञों के अनुसार, इसे तय करते समय निम्न आर्थिक फैक्टरों का मूल्यांकन किया जाता है:

  • महंगाई दर और कॉस्ट ऑफ़ लिविंग इंडेक्स (CPI/CPI-IW ट्रेंड)
  • सरकार की वित्तीय क्षमता और बजट सीमा
  • प्राइवेट सेक्टर की सैलरी से तुलना
  • सैलरी हायरार्की और मार्केट बेंचमार्क
  • इसकी कोई कानूनी फिक्स्ड गणना विधि नहीं है, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार कमीशन अंतिम मल्टीप्लायर चुनता है।

पिछली बार क्या रहा था फिटमेंट फैक्टर?

6th CPC में सरकार ने अंतिम रूप से 1.86 फिटमेंट फैक्टर लागू किया था.

7th CPC में एक समान 2.57 फैक्टर लागू हुआ.

इसमें 125% DA को बेसिक में मर्ज किया गया = 2.25

उसके ऊपर लगभग 14.3% की असली बढ़ोतरी, कुल मिलाकर यह आंकड़ा 2.57 पहुंचा.

सरकार को इसमें अंतिम फैसला करने का अधिकार होता है. इसलिए कैबिनेट सिफारिशों को बढ़ा या कम भी कर सकती है.

DA और वार्षिक इंक्रीमेंट का असर

विशेषज्ञों का मानना है कि DA बढ़ने से अब तक बेसिक का बोझ पहले ही काफी बढ़ चुका है. इससे 8th CPC में नेट बढ़ोतरी बहुत बड़ी नहीं भी हो सकती.

8th Pay Commission: संभावित फिटमेंट फैक्टर?

ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन के नेशनल प्रेसिडेंट मनजीत सिंह पटेल का अनुमान:

आधार अनुमानित प्रभाव
मौजूदा DA 58%
अगले 18 महीनों का संभावित DA 7%
दो सालाना इंक्रीमेंट (3.5% × 2) 7%
कुल बेसिक वृद्धि करीब 20%

इसके बाद फिटमेंट फैक्टर 1.58 → 1.78 तक पहुंच सकता है. इसके अलावा,

  • फैमिली यूनिट को 3.5 मानने पर फिर 20% अतिरिक्त असर
  • इन्फ्लेशन ग्रोथ फैक्टर: कम से कम 15% माना जा रहा
  • इन सभी के आधार पर अनुमान:
  • कम से कम: 2.13
  • अगर फैमिली यूनिट 3–4 तक बढ़ी, तो यह 2.64 तक जा सकता है

फिटमेंट फैक्टर का वेतन और पेंशन पर असर

मौजूदा बेसिक पे  1.83 फैक्टर पर   2.46 फैक्टर पर
₹18,000     ₹32,940 ₹44,280
₹50,000   ₹91,500    ₹1,23,000

पेंशन पर असर

अगर किसी पेंशनर की आखिरी बेसिक सैलरी ₹25,000 है और 8th CPC में 2.0 फैक्टर लगा:

  • नई बेसिक: ₹50,000
  • बेसिक पेंशन (50%): ₹25,000

8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ोतरी तो तय है, लेकिन उसका स्तर सरकार की वित्तीय स्थिति, महंगाई और फैमिली यूनिट जैसे फैक्टरों पर निर्भर करेगा. फिलहाल अनुमानित फिटमेंट फैक्टर 2.13 से 2.64 के बीच माना जा रहा है.

