Stock Market Today: मार्केट में Nifty और Sensex ने तोड़ा अब तक का रिकॉर्ड, हासिल किया अपना highest point

Stock market today: भारतीय इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स, Nifty50 और BSE Sensex में गुरुवार को ट्रेड में तेजी आई और दोनों इंडेक्स लाइफटाइम हाई पर पहुंचे. Nifty50 जहां 26,300 के ऊपर गया वहीं BSE Sensex पहली बार 86,000 का आंकड़ा पार कर गया. सुबह 10:19 बजे Nifty50 73 पॉइंट या 0.28% ऊपर 26,278.00 पर ट्रेड कर रहा था. BSE Sensex 294 पॉइंट या 0.34% ऊपर 85,903.02 पर था.

मार्केट एनालिस्ट का कहना है कि पॉजिटिव हालात बने हुए हैं जिसे Q3 के बेहतर डिमांड पैटर्न और उम्मीद के मुताबिक कैपेक्स ग्रोथ का सपोर्ट मिला है साथ ही RBI और US फेडरल रिजर्व से रेट में संभावित कटौती भी हो सकती है जिससे मार्केट नई ऊंचाइयों को छू सकता है.

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट डॉ. वीके विजयकुमार कहते हैं कल निफ्टी में 320 पॉइंट की रैली के साथ मार्केट का कंस्ट्रक्ट बुलिश मोड में बदल गया है. निफ्टी और सेंसेक्स के लिए नए ऑल-टाइम हाई बस समय की बात है. हाई FII शॉर्ट पोजीशन के साथ मार्केट का टेक्निकल कंस्ट्रक्ट भी रैली के लिए फेवरेबल है. इंपॉर्टेंट बात यह है कि रैली को FY26 के Q3 और Q4 में होने वाली पोटेंशियल अर्निंग्स ग्रोथ से फंडामेंटल सपोर्ट मिला है. अक्टूबर में देखा गया कंजम्प्शन बूम शानदार अर्निंग्स ग्रोथ में बदलेगा। अगर यह ट्रेंड बना रहता है तो फेस्टिवल सीजन के बाद थोड़ी नरमी के साथ भी आगे अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी होगी जिससे मार्केट में रैली आएगी.

लेकिन तेज़ी से लगातार ऊपर जाने की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि वैल्यूएशन उसे सपोर्ट नहीं करते। फंडामेंटली बैंक निफ्टी में इतनी ताकत है कि वह रैली को नए रिकॉर्ड हाई तक ले जा सके.

“फेड द्वारा रेट कट की उम्मीद और रूस-यूक्रेन शांति समझौते की संभावना से दुनिया भर में इक्विटी मार्केट के सेंटिमेंट बेहतर हुए हैं.”