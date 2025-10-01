3% DA बढ़ने से कितनी बढ़ जाएगी सैलरी, जानें पूरा गणित

DA Hike: दिवाली से ठिक पहले क्रेंद्र सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है. सरकार ने ये खुशखबरी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दी है. सरकार मे महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी को मंज़ूरी दे दी है. सरकार के इस फैसले के बाद DA 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा. इससे देश के 1.15 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा.

1 जुलाई 2025 से प्रभावी

बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में DA में 2% की बढ़ोतरी की थी. साल के पहले महिने में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को खूश करते हुए DA 53% से बढ़कर 55% कर दिया था.जुलाई से 3% की बढ़ोतरी के बाद DA 58% हो जाएगा. ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी. कर्मचारियों को तीन महीने का एरियर भी मिलेगा.इस बढ़ोतरी से लगभग 49.19 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 68.72 लाख पेंशनरों को लाभ होगा. यह बढ़ोतरी सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार लागू की जा रही है.राज्य सरकारें भी आमतौर पर ऐसा ही करती हैं. इससे प्रति वर्ष ₹10,084 करोड़ का वित्तीय बोझ बढ़ेगा.

3 प्रतिशत की वृद्धि से क्या होगा?

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की गणना औद्योगिक श्रमिकों के लिए नवीनतम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index)(CPI-IW) के आधार पर की जाती है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी कम मूल वेतन वाले कर्मचारियों के लिए मासिक वेतन वृद्धि के बराबर नहीं होगी क्योंकि यह उसका एक प्रतिशत है.

जानें कैसे होगी बढ़ोतरी ?

मान लीजिए मूल वेतन ₹50,000

DA-55%

पहले डीए मिलता था-55% x ₹50,000 = ₹27,500

DA-58%

अब डीए मिलेगा -58% x ₹50,000 = ₹29,000

कुल वेतन में वृद्धि-₹29,000 – ₹27,500 = ₹1,500 प्रति माह

पेंशन में कितना बढ़ोतरी होगा ?

मूल पेंशन ₹25,000

पहले डीए मिलता था-55% x 25,000=₹13,750

अब डीए 3% बढ़ने के बाद 58% x 25,000 = ₹14,500 मिलेगा

पेंशनभोगी की पेंशन में ₹14,500 – ₹13,750 = ₹750 प्रति माह की वृद्धि होगी

18,000 मूल वेतन वाले कर्मचारी की मासिक आय में कितनी बढ़ोतरी होगी ?

तो चलिए एक और उदाहरण से समझते हैं कि सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी. बता दें कि सातवें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम ₹18,000 मूल वेतन वाले कर्मचारी की मासिक आय में DA वृद्धि से लगभग ₹540 की वृद्धि होगी. इस वृद्धि से न्यूनतम मूल वेतन वाले कर्मचारियों का कुल वेतन ₹28,440 हो जाएगा.

एक अन्य उदाहरण में, ₹60,000 मूल वेतन वाले कर्मचारी को अब DA के रूप में ₹34,800 मिलेंगे, जो मार्च में हुई वृद्धि के बाद उन्हें ₹33,000 का भुगतान किया जा रहा था. तो यह कोई बहुत बड़ी बढ़ोतरी नहीं है, लेकिन दिवाली से पहले एक अच्छी बढ़ोतरी ज़रूर है.

₹9,000 की न्यूनतम पेंशन श्रेणी में आने वाले पेंशनभोगियों को अतिरिक्त ₹270 मिलेंगे, जिससे उनकी कुल पेंशन संशोधित 58 प्रतिशत दर पर ₹14,220 हो जाएगी.