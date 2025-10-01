DA Hike: दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में हुई 3% की बढ़ोतरी

DA Hike Latest News: केंद्र की मोदी सरकार ने दिवाली से पहले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारी को तोहफा दिया है. सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की है. यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी. दशहरा और दिवाली जैसे त्योहारों से पहले महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी की गई है. इससे अर्थव्यवस्था को बहुत लाभ होने वाला है. त्योहारी सीजन में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी अपने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में अगले संशोधन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. कई लोगों को उम्मीद है कि भारत के सबसे बड़े त्योहार दिवाली से पहले बढ़ोतरी की घोषणा कर दी जाएगी, क्योंकि वे इसे बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए समय पर वित्तीय मदद मानते हैं.

पिछली बार 2% की DA/DR बढ़ोतरी मार्च 2025 में घोषित की गई थी और 1 जनवरी 2025 से लागू हुई थी. इस बढ़ोतरी के साथ पिछले महीनों का बकाया भी दिया गया था. इस संशोधन के बाद DA/DR दर 55% हो गई, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को रोजमर्रा के खर्च और त्योहारों की तैयारियों के लिए अतिरिक्त आय मिली.

कब होगी आधिकारिक घोषणा? (When will the official announcement be made?)

रिपोर्ट के अनुसार अगली DA/DR बढ़ोतरी की घोषणा अक्टूबर 2025 के दूसरे सप्ताह तक यानी दिवाली से पहले होने की उम्मीद है. प्रस्तावित बढ़ोतरी लगभग 3% हो सकती है, जिससे DA/DR दर 58% हो जाएगी. 7वें वेतन आयोग के तहत 18,000 रुपये न्यूनतम बेसिक वेतन वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए 3% DA बढ़ोतरी से उनकी मासिक आय में 540 रुपये की बढ़ोतरी होगी, जो 28,440 रुपये हो जाएगी. 9,000 रुपये न्यूनतम बेसिक पेंशन पाने वाले पेंशनभोगियों को 3% DR बढ़ोतरी से 270 रुपये की बढ़ोतरी मिलेगी, जिससे उनकी कुल मासिक पेंशन 14,220 रुपये हो जाएगी. पिछले महीनों का बकाया भी दिया जाएगा और यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होने की उम्मीद है.

कब-कब DA और DR में होता है बदलाव? (When are changes made to DA and DR?)

जानकारी के अनुसार DA और DR साल में दो बार 1 जनवरी और 1 जुलाई को संशोधित किए जाते हैं, ताकि कर्मचारी और पेंशनभोगी महंगाई के साथ चल सकें. मौजूदा 55% DA/DR दर पर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को हर महीने 27,900 रुपये (बेसिक वेतन प्लस DA) मिलते हैं, जबकि पेंशनभोगियों को 13,950 रुपये (बेसिक पेंशन प्लस DR) मिलते हैं. 3% की संभावित बढ़ोतरी से त्योहारों की खरीदारी, उपहार और समारोहों के लिए अतिरिक्त धन मिलेगा. इससे भारत भर के लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए दिवाली और भी यादगार बन सकती है और बढ़ती कीमतों से होने वाले वित्तीय बोझ में कुछ राहत मिल सकती है.

