2.5 लाख कर्मचारियों को बड़ा तोहफा! दिवाली से पहले इस राज्य में बरसेगा पैसा, सरकार का वादा

Salary Hike: दिवाली से पहले धामी सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफ़ा दे दिया है. धामी सरकार ने उत्तराखंड के कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई, 2025 से प्रभावी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है.

By: Heena Khan | Published: October 16, 2025 9:54:47 AM IST

DA Hike News: उत्तराखंड सरकार ने अपने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य के 2,50,000 से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दे दी है. दरअसल, दिवाली से पहले धामी सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफ़ा दे दिया है. धामी सरकार ने उत्तराखंड के कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई, 2025 से प्रभावी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है.

महंगाई भत्ते में हुई बढ़ोतरी 

आपको बता दें कि उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि की है. इसके परिणामस्वरूप, उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों का भत्ता 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो गया है. वहीं आपको बता दें बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई, 2025 से प्रभावी होगा और 31 अक्टूबर तक का बकाया दिवाली से पहले कर्मचारियों के खातों में जमा कर दिया जाएगा.

कर्मचारियों की मनेगी दिवाली 

अपर सचिव वित्त डॉ. अहमद इकबाल ने इस बात की जानकारी दी है कि बोनस और महंगाई भत्ते (डीए) की प्रक्रिया शासन स्तर पर पहले से ही चल रही थी. इसके बाद बुधवार, 15 अक्टूबर को बोनस और महंगाई भत्ते की घोषणा की गई. इसके अलावा, उत्तराखंड सरकार ने अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान किया है. वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. सरकार के इस फैसले से राज्य के 2,50,000 से ज़्यादा कर्मचारियों की दिवाली शानदार हो गई है.

