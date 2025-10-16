DA Hike: Diwali पर बंपर धमाका! इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों के भर जाएंगे खाते, त्योहार से पहले आएगा एरियर

DA Hike 2025: दिवाली बेहद नजदीक है. ऐसे में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने सभी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दे दी है. दरअसल, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तीन प्रतिशत डीए (महंगाई भत्ता) देने की घोषणा की है. वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कर्मचारियों को दिवाली से पहले अप्रैल से सितंबर तक का बकाया मिल जाएगा. वहीं DA की राशि नवंबर में अक्टूबर के वेतन के साथ नियमित रूप से वितरित की जाएगी.
कर्मचारियों को मिलेगा एरियर
इस दौरान DA को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि जुलाई 2023 से मार्च 2025 तक कर्मचारियों को देय बकाया राशि के संबंध में एक अलग अधिसूचना जारी की जाएगी. मुख्यमंत्री ने यह घोषणा बिजली बोर्ड कर्मचारियों के एक सम्मेलन में की. ख़ुशी की खबर ये है कि हिमाचल प्रदेश के लाखों कर्मचारी लंबे समय से अपने महंगाई भत्ते की किश्तों का इंतज़ार कर रहे थे वहीं अब उनका ये इंतजार खत्म हो गया. अब दिवाली से ठीक पहले मुख्यमंत्री ने उन्हें यह तोहफ़ा देने की बात की है. इस घोषणा ने कर्मचारियों की दिवाली की खुशी को डबल कर दिया है.
एचआरटीसी कर्मचारियों को आश्वासन
वहीं हाल ही में, सरकार ने एचआरटीसी कर्मचारियों को उनके डीए की किस्त जारी करने का आश्वासन भी दिया था. 13 अक्टूबर को एचआरटीसी कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमंडल उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से मिला. जिसके बाद, कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के समक्ष भी अपनी मांगे रखीं. देशभर के सरकारी कर्मचारी DA का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं जल्द ही सभी राज्य में ये खुशखबरी दी जा सकती है.
