Arjun Tendulkar networth: कितने संपत्ति के मालिक हैं अर्जुन तेंदुलकर ? इस चीज से करते हैं सबसे ज्यादा कमाई

Arjun Tendulkar networth: मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने अचानक सगाई करके सबको चौंका दिया है। एक निजी समारोह में उन्होंने मुंबई के बिजनेसमैन रवि घई की पोती सानिया चंडोक से सगाई कर ली। इसके बाद से हर कोई अर्जुन तेंदुलकर की चर्चा कर रहा है। सचिन तेंदुलकर के बेटे होने की वजह से अर्जुन की ज़िंदगी काफ़ी चर्चा में रहती है। खासकर उनकी नेटवर्थ और लग्ज़री लाइफस्टाइल के बारे में हर कोई जानना चाहता है। तो चलिए जानते हैं क्रिकेट भगवान के बेटे कितने संपत्ति के मालिक हैं।

अर्जुन तेंदुलकर की कुल संपत्ति कितनी है?

मीडिया रिपोर्ट्स कि माने तो अर्जुन तेंदुलकर की कुल संपत्ति लगभग 22 करोड़ रुपये आंकी गई है। उनकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) है, जहाँ से वह अच्छी-खासी कमाई करते हैं। 2021 में मुंबई इंडियंस टीम ने अर्जुन को उनके बेस प्राइस 20 लाख रुपये में खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया। 2022 में मुंबई इंडियंस ने उन्हें 30 लाख रुपये में फिर से अपने साथ जोड़ लिया। पिछले 5 सालों में अर्जुन ने आईपीएल से लगभग 1.40 करोड़ रुपये कमाए हैं।

घरेलू क्रिकेट से भी करते हैं कमाई

अर्जुन घरेलू सीरीज़ से भी अच्छी-खासी कमाई करते हैं। अर्जुन रणजी ट्रॉफी, विजय हज़ारे ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली टी20 जैसे टूर्नामेंटों में गोवा के लिए खेलते हैं। अर्जुन घरेलू क्रिकेट से सालाना लगभग 10 लाख रुपये कमाते हैं। उनकी सालाना कमाई लगभग 50 लाख रुपये है, जिसमें से 75-80 प्रतिशत आईपीएल और बाकी 20-25 प्रतिशत घरेलू क्रिकेट से आता है।

मुंबई और लंदन में आलीशान घर

अर्जुन अपने पिता सचिन तेंदुलकर के साथ मुंबई के एक पॉश इलाके में 6000 वर्ग फुट में बने एक आलीशान बंगले में रहते हैं। इस घर में कई मंज़िलें, दो बेसमेंट, एक छत, एक हरा-भरा बगीचा, आधुनिक लिविंग रूम और डाइनिंग एरिया है।

2007 में खरीदा था 39 करोड़ का घर

सचिन ने यह घर 2007 में 39 करोड़ रुपये में खरीदा था, जिसकी आज की कीमत लगभग 100 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, सचिन तेंदुलकर के पास लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के पास एक आलीशान अपार्टमेंट भी है। सचिन का पूरा परिवार अक्सर यहाँ छुट्टियाँ बिताने जाता है। सचिन की क्रिकेट अकादमी भी इसी इलाके में है, जहाँ अर्जुन प्रैक्टिस करते हैं।