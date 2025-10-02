8th Pay Commission: कौन सा फॉर्मूला अपनाएगी सरकार, कब तक होगा लागू; सभी सवालों का यहां जाने जवाब

8th Pay Commission Update: केंद्र सरकार के कर्मचारी आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इसको लेकर कई सारे सवाल भी लोगों के मन में है. जैसे कि वेतन की गणना कैसे होगी—क्या सरकार कोई बिल्कुल नया फ़ॉर्मूला लाएगी, या सातवें वेतन आयोग में इस्तेमाल की गई पे मैट्रिक्स प्रणाली पर ही टिकी रहेगी? एक और अहम सवाल फिटमेंट फ़ैक्टर को लेकर है, जो वेतन में कितनी वृद्धि होगी, यह तय करने में निर्णायक भूमिका निभाता है.

नए फिटमेंट फैक्टर वाला पे मैट्रिक्स

शुरुआती चर्चाओं से पता चलता है कि सरकार इस प्रणाली में कोई बड़ा बदलाव नहीं करेगी. इसके बजाय, उम्मीद है कि सरकार सातवें वेतन आयोग के तहत शुरू किए गए पे मैट्रिक्स मॉडल को ही जारी रखेगी, लेकिन एक नया फिटमेंट फ़ैक्टर लागू करेगी. इस फ़ैक्टर का इस्तेमाल वेतन में बढ़ोतरी के लिए किया जाएगा, जिससे संरचना सरल रहेगी और साथ ही सार्थक बढ़ोतरी भी हो सकेगी.

क्यों लागू होने में लगेगा 2028 तक का समय

सातवें वेतन आयोग में शुरू किए गए पे मैट्रिक्स में 18 स्तर हैं और इसे वेतन गणना को पारदर्शी बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जो पुरानी, ​​ज़्यादा जटिल ग्रेड पे प्रणाली की जगह लेगा. यह डॉ. वालेस एक्रोयड फॉर्मूले पर आधारित है, जो बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेतन निर्धारित करता है. हालाँकि, चूँकि वेतन आयोगों के गठन से लेकर कार्यान्वयन तक में आमतौर पर दो से तीन साल लगते हैं, इसलिए आठवाँ वेतन आयोग 2028 तक पूरी तरह से लागू नहीं हो पाएगा, हालांकि इसे जनवरी 2026 से प्रभावी माना जा रहा है.

नए फॉर्मूले के तहत न्यूनतम वेतन अनुमान

वर्तमान में, केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये प्रति माह है. यदि प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर 1.92 लागू किया जाता है, तो नया न्यूनतम मूल वेतन होगा: 18,000 रुपये × 1.92 = 34,560 रुपये प्रति माह. इसका मतलब है कि मूल वेतन में 16,500 रुपये से अधिक की वृद्धि होगी. डीए, एचआरए और अन्य भत्ते जोड़ने के बाद, निम्नतम स्तर के कर्मचारियों का कुल वेतन भी तेज़ी से बढ़ेगा.

कार्यान्वयन की अपेक्षित समय-सीमा

अभी तक, सरकार ने औपचारिक रूप से आठवें वेतन आयोग का गठन नहीं किया है. कोई अधिसूचना नहीं है, कोई संदर्भ शर्तें (टीओआर) नहीं हैं, और कोई पैनल सदस्य नियुक्त नहीं किया गया है. 1 जनवरी, 2026 से इसके लागू होने की उम्मीद है, लेकिन इसमें देरी होने की संभावना है. कर्मचारियों को अंततः बकाया राशि मिल सकती है, लेकिन वास्तविक वेतन वृद्धि वेतन पर्ची में दिखाई देने में अधिक समय लग सकता है.

कर्मचारी चिंताएं और अंतिम परिणाम

आयोग के गठन को लेकर चुप्पी ने सरकारी कर्मचारियों और यूनियनों में चिंता पैदा कर दी है. यदि पारंपरिक समय-सीमा बनी रहती है, तो सिफारिशों को 2028 तक ही अंतिम रूप दिया जा सकता है, जो 2026 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होंगी. हालांकि अंतिम वेतन वृद्धि महत्वपूर्ण होगी, लेकिन कर्मचारियों को व्यवहार में वित्तीय लाभ देखने के लिए कई वर्षों तक इंतजार करना पड़ सकता है.

