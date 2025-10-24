Home > व्यापार > सरकार देने वाली है बड़ी खुशखबरी, पूरी हो चुकी तैयारियां? जानिए कब लागू होगा 8th Pay Commission

8th Pay Commission News: केंद्र सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई नया ऐलान करने की तैयारी में है. वहीं इसे लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया में चल रही रुकावटें जल्द ही खत्म हो जाएंगी.

By: Heena Khan | Published: October 24, 2025 8:30:46 AM IST

8th Pay Commission: 8वे वेतन का इंतजार केंद्रीय कर्मचारी बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं. इस दौरान सबकी नज़र इस बात पर टिकी है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने से उनके वेतन और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी. जिसके चलते केंद्र सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई नया ऐलान करने की तैयारी में है. वहीं इसे लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया में चल रही रुकावटें जल्द ही खत्म हो जाएंगी. लेकिन, सरकार ने अभी तक न तो कोई समिति बनाई है और न ही उसके सदस्यों की घोषणा की है.

तैयारियां कर रही सरकार 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने जनवरी 2025 में आठवें वेतन आयोग के गठन को अब मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी तक इसे लेकर कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है. वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ समय पहले ही वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में इस बात की जानकारी दी था कि आयोग से संबंधित अधिसूचना लंबित है. उन्होंने यह भी बताया कि अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन तैयारियां जारी हैं.

क्या नवंबर में अधिसूचना जारी होगी?

पहले कहा जा रहा था कि केंद्र सरकार दिवाली तक अधिसूचना जारी कर सकती है. हालाँकि, अब मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि केंद्र सरकार नवंबर में अधिसूचना जारी कर सकती है. हालाँकि, इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. अधिसूचना जारी होते ही आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर दी जाएगी. विशेषज्ञों का मानना ​​है कि सरकार 8वें वेतन आयोग का मसौदा तैयार करने में ज़्यादा समय नहीं लगा सकती, क्योंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा. इसके बाद सरकार ज़रूरी कदम उठाने के लिए मजबूर होगी.

क्यों जरूरी है 8वां वेतन आयोग

दरअसल, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आय हर 10 साल में एक नए वेतन आयोग के ज़रिए निर्धारित की जाती है. पिछली बार 7वां वेतन आयोग 1997 में लागू किया गया था. अब, 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों को मूल वेतन, भत्ते और पेंशन के मामले में महत्वपूर्ण लाभ मिलने की उम्मीद है.

