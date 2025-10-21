उत्तराखंड की धामी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दी DA Hike की सौगात, जानिए कितनी बढ़ेगी सैलरी?

Uttarakhand DA Hike: दिवाली का जश्न अभी खत्म नहीं हुआ है, दिवाली भले ही गुजर गई हो लेकिन देश के अलग-अलग राज्यों की सरकारें सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी देती नजर आ रही है. अब उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी दे दी है. दरअसल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. धामी सरकार के इस फैसले से हजारों सरकारी कर्मचारियों की जेबें भारी हो जाएंगी.

कब से लागू होगा DA Hike?

मुख्यमंत्री कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि यह डीए बढ़ोतरी (DA Hike) 1 जुलाई, 2025 से लागू होगा. इसका असर अक्टूबर के वेतन में भी देखने को मिलेगा. जो नवंबर में कर्मचारियों के खातों में जमा हो जाएगा. यह बढ़ोतरी न केवल राज्य सरकार के कर्मचारियों, बल्कि स्थानीय निकाय और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर भी लागू होगी. यानी महंगाई के इस दौर में कर्मचारियों की कमाई में अच्छी-खासी बढ़ोतरी होगी. जिससे काफी राहत मिलने की उम्मीद है.

किन-किन राज्यों ने की डीए की बढ़ोतरी?

उत्तराखंड ही नहीं, देश भर के कई राज्यों ने भी दिवाली से पहले अपने कर्मचारियों को डीए का लाभ दिया है. उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीए 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया. यूपी सरकार का कहना है कि यह फैसला कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के जीवन में “संतुष्टि, सुरक्षा और समृद्धि” लाएगा. इसके अलावा, अन्य राज्यों की बात करें तो ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने भी डीए में 3% की वृद्धि की, जिससे यह 58% हो गया. कर्नाटक ने डीए 2% बढ़ाकर 14.25% कर दिया. इन फैसलों से न केवल कर्मचारियों के चेहरे खिले हैं, बल्कि बाजारों में भी रौनक आ गई है.

गुजरात से बिहार तक डीए और बोनस की बाढ़

गुजरात, बिहार, झारखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने भी डीए वृद्धि और बोनस की घोषणा की है. इन फैसलों से सरकारी कर्मचारियों के चेहरों पर मुस्कान आ गई है. त्योहारी सीजन में डीए बढ़ोतरी और बोनस से खरीदारी को बढ़ावा मिलेगा, जिससे राज्यों की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा. इस त्योहारी सीजन में डीए बढ़ोतरी से कर्मचारियों की जेब में पैसा आएगा, जिससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी. बाजारों में मांग बढ़ेगी और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी. इसके अलावा इस कदम से सरकारी कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि उन्हें आर्थिक सुरक्षा और सम्मान का एहसास होगा. कुल मिलाकर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी ने इस दिवाली को और भी खास बना दिया है.

