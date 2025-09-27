8th Pay Commission के लागू होने पर कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी? आसान भाषा में समझिये पूरा गणित
Home > व्यापार > 8th Pay Commission के लागू होने पर कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी? आसान भाषा में समझिये पूरा गणित

8th Pay Commission के लागू होने पर कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी? आसान भाषा में समझिये पूरा गणित

8th Pay Commission Latest News: आठवें वेतन आयोग की सुगबुगाहट महीनों से चल रही है. केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार साल के अंत तक इसकी घोषणा कर सकती है.

By: Sohail Rahman | Published: September 27, 2025 2:11:54 PM IST

8th Pay Commission
8th Pay Commission

8th Pay Commission Latest News: केंद्र सरकार के कर्मचारी 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. सबसे बड़ा कन्फ्यूजन सैलरी तय करने के फॉर्मूले को लेकर है. क्या इस बार नया फार्मूला होगा या 7वें वेतन आयोग की तरह ही पे मैट्रिक्स इस्तेमाल होगा? और फिटमेंट फैक्टर क्या होगा – उसकी वैल्यू क्या होगी? इन सभी तकनीकी अनिश्चितताओं के बीच, हर कोई यह जानना चाहता है कि 8वें वेतन आयोग से उनकी सैलरी कितनी बढ़ेगी. सरकारी सूत्रों के अनुसार, कहा जा रहा है कि सैलरी कैलकुलेशन का फार्मूला इस बार नया नहीं होगा, बल्कि 7वें वेतन आयोग की तरह ही पे मैट्रिक्स आधार होगा, लेकिन नए फिटमेंट फैक्टर के साथ.

7वें वेतन आयोग का पे मैट्रिक्स डॉ. वालेस ऐक्रेड के फॉर्मूले पर आधारित है. यह फार्मूला यह तय करता है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी को अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए कितनी न्यूनतम सैलरी मिलनी चाहिए. न्यूनतम सैलरी और पे मैट्रिक्स इसी फॉर्मूले पर आधारित हैं.

कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी? (How much will your salary increase?)

अगर वर्तमान समय की बात करें तो, अभी न्यूनतम बेसिक पे ₹18,000 है. प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर 1.92 है और इसके आधार पर नया बेसिक पे ₹18,000 × 1.92, यानी ₹34,560 हो जाएगा. इसका मतलब है कि सिर्फ बेसिक सैलरी ही ₹16,500 से ज्यादा बढ़ जाएगी. इस बेसिक पे में महंगाई भत्ता (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और अन्य भत्ते जोड़े जाएंगे. इसलिए, कुल सैलरी में काफी बढ़ोतरी होगी.

अब, ₹60,000 बेसिक पे वाले कर्मचारियों की सैलरी वृद्धि की गणना करते हैं. हो सकता है कि ग्रुप B के किसी गजेटेड अधिकारी का बेसिक पे लगभग ₹60,000 हो.

  • बेसिक पे – ₹60,000
  • अनुमानित फिटमेंट फैक्टर – 1.92
  • नया बेसिक पे – ₹1,15,200
  • महंगाई भत्ता (55%) – ₹63,360
  • हाउस रेंट अलाउंस (मेट्रो शहर – 27%) – ₹31,104
  • कुल – ₹2,09,664. इसमें अन्य भत्ते भी जोड़े जाएंगे.

सरल शब्दों में अगर समझे तो ग्रुप-बी के एक गजेटेड अधिकारी, जिसकी अभी बेसिक सैलरी ₹60,000 (लगभग ₹1.10 लाख प्रति माह) है तो 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर उनकी सैलरी बढ़कर ₹2.10 लाख प्रति माह से भी ज्यादा हो सकती है.

8वें वेतन आयोग का लाभ कब मिलेगा? (When will the benefits of the 8th Pay Commission be implemented?)

8वां वेतन आयोग अभी औपचारिक रूप से गठित नहीं हुआ है. उम्मीद है कि अगले साल यानी 2026 से लागू होगा. केंद्रीय सरकारी कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इस साल के आखिर तक इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर देगी. ऐसे में उन्हें 1 जनवरी, 2026 से नई सैलरी के साथ-साथ बकाया राशि भी मिल सकती है. सरकार केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक्सीडेंट इंश्योरेंस की लिमिट बढ़ाने पर भी विचार कर रही है. इस बार कुछ पे लेवल को एक करने पर भी चर्चा हो रही है. ऐसा हुआ तो 18 की बजाय इसमें कम लेयर होंगे. ऐसा होगा तो प्रमोशन पाने के लिए बहुत इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

यह भी पढ़ें :- 

आखिर क्यों बढ़ गए चांदी के दाम, सोने को दे सकता है टक्कर; जानें बढ़ेगी कीमत

‘हैप्पी बर्थडे’ offer! अब ट्रेन के किराए में लीजिए प्लेन का मजा

Tags: 8th Pay Commission8th pay commission latest news8th Pay Commission Newsbasic pay salaryeconomics news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

10 मिनट में घर पर बनाएं नींबू स्क्रब, पाएं चमकदार...

September 28, 2025

6-6-6 वॉकिंग टेक्निक: वजन घटाने और सेहत सुधारने का नया...

September 28, 2025

घर पर बनाएं टेस्टी गार्लिक ब्रेड, जिसे देखकर और खाकर...

September 28, 2025

दुग्गा-दुग्गा! 33 साल की हसीना पर फिदा हुए फैन्स, तस्वीरें...

September 28, 2025

उंगलियां चाट-चाट कर लोग खाएंगे, घर में बनाएं स्वादिष्ट और...

September 28, 2025

नवरात्रि में कन्या भोज के लिए बनाएं ये भोग, नहीं...

September 28, 2025
8th Pay Commission के लागू होने पर कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी? आसान भाषा में समझिये पूरा गणित

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

8th Pay Commission के लागू होने पर कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी? आसान भाषा में समझिये पूरा गणित

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

8th Pay Commission के लागू होने पर कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी? आसान भाषा में समझिये पूरा गणित
8th Pay Commission के लागू होने पर कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी? आसान भाषा में समझिये पूरा गणित
8th Pay Commission के लागू होने पर कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी? आसान भाषा में समझिये पूरा गणित
8th Pay Commission के लागू होने पर कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी? आसान भाषा में समझिये पूरा गणित