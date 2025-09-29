PF का पैसा वक्त से पहले निकालने पर क्या होता है? EPFO ने लोगों को किया आगाह

EPFO Rules And Regulations: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने उन लोगों के लिए चेतावनी जारी की है जो अपनी भविष्य निधि की बचत को ऐसे कारणों से खर्च करना चाहते हैं जिनका उल्लेख सरकारी संस्था के नियमों और विनियमों में नहीं है.

इसलिए, अपनी जीवन भर की बचत का उपयोग करने से पहले, EPF खाताधारकों को नियमों और विनियमों तथा विशिष्ट परिस्थितियों में समयपूर्व निकासी पर लगने वाले शुल्कों के बारे में पता होना चाहिए.

EPFO में Premature Withdrawal क्या है?

EPFO से Premature Withdrawal, किसी व्यक्ति की सेवानिवृत्ति (Retirement) से पहले आपके कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाते से अग्रिम राशि के रूप में धनराशि निकालने की प्रक्रिया है, जो पूरी या आंशिक राशि हो सकती है.

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, EPF योजना, 1952 के तहत निर्दिष्ट नहीं किए गए कारणों या निकासी के समय आपके भविष्य निधि खाते से समयपूर्व निकासी को उल्लंघन माना जा सकता है. उल्लंघन की स्थिति में, EPFO ​​के पास दुरुपयोग की गई धनराशि की वसूली शुरू करने के साथ-साथ उस राशि पर अतिरिक्त दंड लगाने का अधिकार है.

Premature Withdrawal के मानदंड –

ईपीएफओ धारक जो समय से पहले अपनी धनराशि निकालना चाहते हैं, उन्हें निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा –

1. सदस्य किसी भी अग्रिम राशि का लाभ उठा सकेंगे, बशर्ते वे पात्रता और अधिकतम स्वीकार्य राशि को पूरा कर सकें.

2. सदस्य अपनी सेवानिवृत्ति या दो महीने से अधिक की बेरोजगारी की स्थिति में अपनी धनराशि निकाल सकते हैं.

3. घर खरीदने, निर्माण या नवीनीकरण, बकाया ऋण चुकाने और चिकित्सा आपात स्थिति जैसे विशिष्ट कारणों से आंशिक निकासी की अनुमति है.

4. सदस्य किसी भी अग्रिम राशि का लाभ उठा सकेंगे, बशर्ते वे पात्रता मानदंडों और अधिकतम स्वीकार्य राशि को पूरा करते हों, और उन्हें इन समय से पहले निकासी का लाभ उठाने के लिए कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी.

5. सेवा से त्यागपत्र देने की स्थिति में, सदस्य को अपनी पीएफ राशि निकालने से पहले दो महीने प्रतीक्षा करनी होगी.

वसूली (Recovery) प्रोसेस पर एक नजर

ईपीएफ योजना, 1952 के नियमों और विनियमों के अनुसार, यदि कोई सदस्य अपने भविष्य निधि कोष को आंशिक या पूर्ण रूप से किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग करने के लिए निकालता है, जिसका उल्लेख समय से पहले निकासी प्रक्रिया के दौरान नहीं किया गया था, तो ईपीएफओ को दंड के रूप में ब्याज सहित राशि वसूलने का अधिकार है.

उदाहरण के लिए, यदि कोई ईपीएफओ सदस्य अपने घर के निर्माण के लिए अपने कोष से धन निकालता है, लेकिन बाद में उसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए करता है, तो ईपीएफ योजना, 1952 के नियमों के अनुसार, इसे गलत कार्य माना जाता है.

ईपीएफ योजना, 1952, 68बी(11) नियम के अनुसार, “जहां सदस्य द्वारा दी गई किसी निकासी का दुरुपयोग किया गया है, तो उक्त निकासी की मंजूरी की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर या उक्त निकासी की राशि की पूरी वसूली होने तक, उस पर दंडात्मक ब्याज सहित, जो भी बाद में हो, उसे कोई और निकासी नहीं दी जाएगी.”

NPS Rule Change: 1 अक्टूबर से नेशनल पेंशन स्कीम में होने जा रहे ये बदलाव, आम लोगों पर क्या पड़ेगा असर?