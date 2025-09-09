हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले जानिए 5 जरूरी बातें! वरना पडे़गा महगां

Health insurance: बिलकुल सही कहा जाता है कि बीमारी कभी भी पूछकर नहीं आती इसलिए आजकल ज्यादातर लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेना पसंद करते हैं ताकि किसी भी मुश्किल समय में मदद के लिए पैसा मिल सके और उन्हें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़े। कई बड़ी कंपनियां आकर्षक ऑफर्स के साथ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान देती हैं लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर प्लान में सभी बीमारियों का इलाज शामिल हो। इसलिएआप भी अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेने का सोच रहे हैं तो उससे जुड़ी जरूरी बातें जानना बहुत जरूरी है। प्लान लेने से पहले उसकी शर्तें और नियम ध्यान से समझें ताकि बाद में कोई परेशानी न हो और आप अपने लिए सबसे सही फैसला कर सकें।

स्वास्थ्य बीमा क्यों जरूरी हैं?

अक्सर बीमारी के इलाज में बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं जिसकी वजह से कई लोग आर्थिक संकट में आ जाते हैं। इसी समस्या से बचने के लिए अक्सर लोग हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं। यह बीमा अलग-अलग कंपनियों से लिया जा सकता है और इलाज के दौरान इसका फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन कई बार लोग ज्यादा प्रीमियम देने के बाद भी इसका सही फायदा नहीं उठा पाते क्योंकि अस्पताल में जाने पर उन्हें खुद ही पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इसलिए सही पॉलिसी चुनना बहुत जरूरी होता है ताकि जरूरत पड़ने पर मदद मिल सके।

किन बातों का रखें ख्याल ?

पांच जमें रखनी चाहिए। रूरी बातें जो हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त ध्यान

1. सबसे पहले पॉलिसी में क्या-क्या शामिल है इसे समझना जरूरी है। जैसे अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद के खर्च, दवाइयां, सर्जरी,और टेस्ट्स का खर्चा कवर होता है या नहीं।

2. दूसरी बात पॉलिसी का वेटिंग पीरियड क्या है इसे भी जानना बहुत जरूरी है। मतलब कि इलाज के लिए पैसे बिमारी के वक्त कब से मिलना शुरू होंगे। इसके अलावा अगर आपको किसी खास बीमारी के लिए कवर चाहिए तो यह भी देख लें कि वह पॉलिसी में शामिल है या नहीं।

कौन सा अस्पताल है?

3.पॉलिसी लेते वक्त तीसरी सबसे जरूरी बात होती है कि इलाज कहां होगा। आपको यह भी देखना चाहिए कि आपकी पॉलिसी में कौन-कौन से अस्पताल शामिल हैं और क्या उन अस्पतालों में कैशलेस सुविधा मिलेगी भी या नहीं।

4. चौथी बात है क्लेम सेटेलमेंट की प्रक्रिया यानी बीमा कंपनी से पैसे कब और कैसे मिलेंगे। साथ ही यह भी जान लें कि पॉलिसी में कौन सी बीमारियां कवर होंगी और कौन सी नहीं।

5. इसे समझना बहुत जरूरी है की प्रीमियम की कीमत के मुकाबले आपको कितनी कवरेज मिल रही है। पॉलिसी खरीदते समय इन सभी बातों की पूरी जानकारी लेना चाहिए ताकि बाद में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।