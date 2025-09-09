AI की मदद से बने करोड़पति! 25 साल के इस युवा से सीखें कामयाबी का फॉर्मूला

AI: अगर आप भी बनना चाहते हैं करोड़पति मगर आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा तो अब घबराने की जरूरत नहीं है। यह बिलकुल मुमकिन है बस आपको अपनी स्किल्स और सोच में थोड़ा बदलाव लाना पड़ सकता है। कुछ नया भी सीखना पड़ेगा जैसे कि एक 25 साल के नौजवान ने किया। इस नौजवान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करके एक करोड़ रुपये की संपत्ति हासिल की है। उसने यह भी बताया कि उसने अपनी कमाई कहां-कहां निवेश की है और किस तरह से उसने ये सब हासिल किया। इस नौजवान ने अपनी पूरी कहानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट (Reddit) पर शेयर की है ताकि दूसरे लोग भी उससे प्रेरणा लेकर अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकें।

सपना हकीकत कैसे बना

इस नौजवान का बचपन से सपना था कि वह 18 साल की उम्र तक करोड़पति बन जाएगा लेकिन वो सपना पूरा नहीं हो पायाऔर जब उसकी उम्र 21 साल हुई तो उसने सोचा कि शायद 40 साल की उम्र तक वह करोड़पति बन पाएगा। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया।

उसने फ्रीलांसिंग काम करना शुरू किया और 22 साल की उम्र में उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML) के क्षेत्र में काम करना शुरू किया। 23 साल की उम्र तक उसे अमेरिका से एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। और 25 साल की उम्र में उसने एक करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति बना ली।

इन जगहों पर किया इनवेस्ट

यह नौजवान ने अपनी संपत्ति को अलग-अलग जगहों पर लगाया है। उसके पास म्यूचुअल फंड में 49 लाख रुपये निवेशित हैं। इसके अलावा उसने उसने 5 लाख रुपये क्रिप्टो करेंसी में भी निवेश किए हैं। अमेरिकी शेयरों में 46 लाख रुपये लगाए हैं। और साथ ही उसने 25,000 रुपये सोने में भी निवेश कर रखे हैं।

जिंदगी में नही हैं कोई बदलाव

इस नौजवान ने कहा कि करोड़पति बनने के बाद भी उसकी जिंदगी पर कोई खास बदलाव नहीं पड़ा। उसने रेडिट पर लिखा “जब ऐसा हुआ तो मैं बस सिगरेट पीने के लिए बाहर चला गया। मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बदला, सिवाय इसके कि मैं अगले लक्ष्य की ओर देख रहा हूं। क्या मैं मानसिक रूप से ठीक हूं?”

यह नौजवान AI इंजीनियर है और हर हफ्ते 60 घंटे से भी ज्यादा काम करता है। उसके पास अपनी कोई गाड़ी या जमीन नहीं है। वह किराए के फ्लैट में रहता है। साल में वह एक बार देश के अंदर और एक बार विदेश की यात्रा भी करता है।

क्या है भविष्य की तैयारी?

इस युवक की पोस्ट पर लोगों ने अलग-अलग तरह की फीडबैक दिए। इस दौरान उसने अपने भविष्य के बारे में भी बताया। उसकी योजना है कि वह अगले 1-2 साल में दुबई जाए और दुबई जाने का कारण यह है कि वहां उसे अच्छे मौके और बेहतर जिंदगी मिलने की उम्मीद है और वह अपनी कमाई बढ़ाना चाहता है।