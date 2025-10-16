बेहद आलिशान है Gautam Gambhir का दिल्ली वाला बंगला, कीमत सुन बड़े -बड़े दिग्गजों के उड़े होश

Gautam Gambhir birthday: गौतम गंभीर का दिल्ली वाला घर सिर्फ एक मकान नहीं, बल्कि उनकी ज़िंदगी, उपलब्धियों और लाइफस्टाइल का आईना है. यह घर क्रिकेट यादों और शानदार आरामदायक जीवनशैली का बेहतरीन मेल है, जो दिखाता है कि एक क्रिकेट स्टार ने रिटायरमेंट के बाद भी कितनी खूबसूरती से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया है.

शानदार एंट्री एरिया

घर में दाखिल होते ही एक शानदार एंट्री एरिया दिखता है, जिसमें मार्बल की फ्लोरिंग और खूबसूरत झूमर लगा है. यह पूरे घर की शान को दर्शाता है. लिविंग रूम में आरामदायक सोफे, नरम रोशनी और गर्मजोशी वाला माहौल है, जहाँ मेहमानों का स्वागत किया जाता है. यहां कुछ खास क्रिकेट यादें भी सजाई गई हैं, जो गंभीर की उपलब्धियों को बहुत सलीके से दिखाती हैं.

घर में है एक खास हिस्सा

घर में एक खास हिस्सा उनके क्रिकेट करियर को समर्पित है. वहाँ फ्रेम किए हुए जर्सी, मैच बॉल्स, फोटोज और ट्रॉफियाँ सजाई गई हैं, जो उनके आईपीएल जीत से लेकर वर्ल्ड कप तक की कहानी बयां करती हैं.

घर में ही है जिम

गंभीर अपनी फिटनेस को भी बहुत अहमियत देते हैं. उनके घर में एक पूरा होम जिम है, साथ ही एक प्राइवेट स्पा, सॉना और जैकूज़ी भी है, जहाँ वे आराम और सेहत दोनों का ध्यान रखते हैं.

मास्टर बेडरूम

मास्टर बेडरूम बहुत ही आरामदायक और लग्ज़री है, जिसमें हल्की रोशनी और बड़ी खिड़कियाँ हैं, जिससे भरपूर प्राकृतिक रोशनी आती है. घर के बाहर एक हरा-भरा गार्डन है, जो आउटडोर आराम या पार्टीज़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट है.

आधुनिक सुविधाओं से लैस है घर की किचन

घर की किचन आधुनिक सुविधाओं से लैस है और काफी बड़ी है. उसके पास ही डाइनिंग एरिया है, जहाँ एक बड़ा लकड़ी का डाइनिंग टेबल है और सजावट बहुत ही सुंदर है. यह जगह फैमिली डिनर या छोटे आयोजनों के लिए बहुत बढ़िया है.