Bihar News: हर-हर महादेव से गूंज उठेगा बिहार! जब स्थापित होगा दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग; विराट रामायण मंदिर रच रहा इतिहास

World Largest Shivling: आज बिहार में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, जिसका इंतजार पूरा भारत कर रहा है. जी हां! आज बिहार में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित होने जा रहा है. जानकारी के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपनी ‘समृद्धि यात्रा’ के तहत पूर्वी चंपारण के दौरे पर हैं. इस दौरे का मकसद विकास कार्यों की समीक्षा करना और नई योजनाओं के ज़रिए चंपारण की तस्वीर बदलना है. मुख्यमंत्री का यह दौरा धार्मिक और प्रशासनिक दोनों नज़रिए से अहम है. वो सबसे पहले कल्याणपुर के कैथवलिया पहुंचेंगे और विराट रामायण मंदिर में दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना समारोह में हिस्सा लेंगे. वहीं फिर, मोतिहारी पुलिस सेंटर से वो जिले के लिए ₹200 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे.

रामायण मंदिर में भव्य समारोह

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम कल्याणपुर ब्लॉक के कैथवलिया में शुरू होगा, जहां वो सुबह 11:50 बजे हेलीकॉप्टर से मंदिर परिसर पहुंचेंगे. यहां, वो निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर में दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना के लिए पूजा का हिस्सा बनेंगे, कैथवलिया में लगभग 20 मिनट बिताने के बाद, वह सीधे मोतिहारी पुलिस सेंटर जाएंगे. यह मंदिर न सिर्फ धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को भी मज़बूत करेगा.

शिवलिंग की खासियतें

दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, जिसे विराट रामायण मंदिर में लगाया जाएगा, 33 फीट ऊंचा और 33 फीट चौड़ा है. इस शिवलिंग का वज़न 210 टन है और इसमें 1008 छोटे शिवलिंग होंगे. शिवलिंग का बेस अभी 36 फीट लंबा है, लेकिन लगाने के बाद यह 56 फीट तक बढ़ जाएगा. बेस को पूरा होने में दो साल लगे. शिवलिंग को तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बनाया गया था और 47 दिन की यात्रा के बाद यह कैथवालिया में विराट रामायण मंदिर पहुंचा.