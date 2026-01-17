Live

Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली में कोहरे का कहर, जहरीली हुई हवा, जाने AQI से लेकर राजधानी के तापमान का हाल

🕒 Updated: January 17, 2026 06:16:00 AM IST

Delhi AQI Weather LIVE Today: जनवरी के दो हफ्ते बीत चुके हैं लेकिन दिल्ली में ठंड का असर अब भी जारी है. 4 दिन से लगातार दिल्ली में ठंडी हवाओं ने कोहराम मचाया हुआ है. वहीं राजधानी दिल्ली के लोगों को शुक्रवार को धूप के कारण थोड़ी राहत मिली. लेकिन शनिवार सुबह फिर वही हाल. हालांकि, कई इलाकों में, दोपहर में धूप निकलने के बाद भी, ठंडी हवाओं की वजह से ठंड महसूस हो रही थी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज सुबह आसमान में कोहरा छाया हुआ था, और लोगों को कड़ाके की ठंड लग रही थी. मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि अगले चार दिनों तक शीतलहर की कोई संभावना नहीं है. हालांकि, विभाग ने घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. IMD के मुताबिक, न्यूनतम तापमान 7 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है. स्काईमेट वेदर के अनुसार, 17 से 20 जनवरी के बीच न्यूनतम तापमान धीरे-धीरे बढ़ेगा, लेकिन 23 से 26 जनवरी के बीच ठंड का एक और दौर आने की संभावना है. वहीं अगर आपको दिल्ली के मौसम से जुड़ा कोई भी अपडेट जानना है तो वो आपको inkhabar की वेबसाइट पर बने रहने से मिलेगा. 

delhi weather
delhi weather

Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली में कोहरे का कहर, जहरीली हुई हवा, जाने AQI से लेकर राजधानी के तापमान का हाल

Live Updates

  • 06:13 (IST) 17 Jan 2026

    Delhi AQI Weather LIVE Today: AQI पहुंचा 400 पार

    Delhi AQI Weather LIVE Today: शुक्रवार को राजधानी में प्रदूषण का औसत लेवल "बहुत खराब" कैटेगरी में दर्ज किया गया. चार इलाकों में, एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 से ज़्यादा हो गया, जो "गंभीर" कैटेगरी में आता है. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार, शुक्रवार को दिल्ली का औसत AQI 354 दर्ज किया गया, जबकि गुरुवार को यह 343 था.

वेब स्टोरीज

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026

सावधान! आपकी ये रोजाना की आदतें बालों की ग्रोथ को...

January 16, 2026

वो अभिनेत्रियां जिन्होंने स्टीरियोटाइप को तोड़ने का दिखाया बेजोड़ साहस

January 16, 2026

बोरिंग वीकेंड को कहें बाय-बाय! दिल्ली से दूर ये 10...

January 16, 2026

हफ्ते में कितनी बार धोना चाहिए बाल?

January 16, 2026
Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली में कोहरे का कहर, जहरीली हुई हवा, जाने AQI से लेकर राजधानी के तापमान का हाल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली में कोहरे का कहर, जहरीली हुई हवा, जाने AQI से लेकर राजधानी के तापमान का हाल
Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली में कोहरे का कहर, जहरीली हुई हवा, जाने AQI से लेकर राजधानी के तापमान का हाल
Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली में कोहरे का कहर, जहरीली हुई हवा, जाने AQI से लेकर राजधानी के तापमान का हाल
Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली में कोहरे का कहर, जहरीली हुई हवा, जाने AQI से लेकर राजधानी के तापमान का हाल