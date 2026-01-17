Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली में कोहरे का कहर, जहरीली हुई हवा, जाने AQI से लेकर राजधानी के तापमान का हाल

Delhi AQI Weather LIVE Today: जनवरी के दो हफ्ते बीत चुके हैं लेकिन दिल्ली में ठंड का असर अब भी जारी है. 4 दिन से लगातार दिल्ली में ठंडी हवाओं ने कोहराम मचाया हुआ है. वहीं राजधानी दिल्ली के लोगों को शुक्रवार को धूप के कारण थोड़ी राहत मिली. लेकिन शनिवार सुबह फिर वही हाल. हालांकि, कई इलाकों में, दोपहर में धूप निकलने के बाद भी, ठंडी हवाओं की वजह से ठंड महसूस हो रही थी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज सुबह आसमान में कोहरा छाया हुआ था, और लोगों को कड़ाके की ठंड लग रही थी. मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि अगले चार दिनों तक शीतलहर की कोई संभावना नहीं है. हालांकि, विभाग ने घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. IMD के मुताबिक, न्यूनतम तापमान 7 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है. स्काईमेट वेदर के अनुसार, 17 से 20 जनवरी के बीच न्यूनतम तापमान धीरे-धीरे बढ़ेगा, लेकिन 23 से 26 जनवरी के बीच ठंड का एक और दौर आने की संभावना है. वहीं अगर आपको दिल्ली के मौसम से जुड़ा कोई भी अपडेट जानना है तो वो आपको inkhabar की वेबसाइट पर बने रहने से मिलेगा.

delhi weather