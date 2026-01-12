Home > बिहार > गिरिराज सिंह का नाम आज से…पप्पू यादव का केंद्रीय मंत्री को लेकर विवादित बयान; बिहार से लेकर सोशल मीडिया तक मचा बवाल

गिरिराज सिंह का नाम आज से…पप्पू यादव का केंद्रीय मंत्री को लेकर विवादित बयान; बिहार से लेकर सोशल मीडिया तक मचा बवाल

Pappu Yadav On Giriraj Singh: पप्पू यादव ने अपने पोस्ट में यह स्पष्ट नहीं किया कि गिरिराज सिंह की किस विशेष टिप्पणी या मुद्दे को लेकर उन्होंने यह प्रतिक्रिया दी.

By: Shubahm Srivastava | Published: January 12, 2026 11:07:47 PM IST

Pappu Yadav On Giriraj Singh
Pappu Yadav On Giriraj Singh


Pappu Yadav Controversial Statement: बिहार की राजनीति एक बार फिर विवादित बयानबाजी को लेकर गरम हो गई है. पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी.

You Might Be Interested In

गिरिराज सिंह का नाम आज से…

सोमवार, 12 जनवरी 2026 को किए गए अपने पोस्ट में पप्पू यादव ने लिखा, “गिरिराज सिंह का नाम आज से सुअर सिंह किया जाता है. काम न धाम, बस कीचड़ में लोटना है इनका काम. का हो सुअर सिंह?” इस बयान के साथ उन्होंने मंत्री पर गंभीर व्यक्तिगत टिप्पणी की, जिसके चलते सियासी हलकों में बहस तेज हो गई है.

पप्पू यादव ने अपने पोस्ट में यह स्पष्ट नहीं किया कि गिरिराज सिंह की किस विशेष टिप्पणी या मुद्दे को लेकर उन्होंने यह प्रतिक्रिया दी. हालांकि माना जा रहा है कि यह हमला गिरिराज सिंह के उन हालिया बयानों का जवाब हो सकता है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस, महागठबंधन और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखे तंज कसे थे.

You Might Be Interested In

गिरिराज सिंह ने महागठबंधन पर कसा था तंज

हाल ही के एक सार्वजनिक बयान में गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में कहा था कि महागठबंधन सिर्फ चुनावी व्यवस्था है जो राहुल गांधी के आसपास समय आने पर इकट्ठा हो जाता है और बाद में “संतरे की तरह बिखर जाता है.” उन्होंने ममता बनर्जी पर भी आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था और संस्थागत मर्यादाओं का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है. गिरिराज सिंह ने ईडी की कार्रवाई का हवाला देते हुए कहा था कि किसी मुख्यमंत्री का जांच एजेंसी के दस्तावेज छीनकर बाहर आना और “गुप्त दस्तावेज” कहना लोकतांत्रिक मर्यादा के विपरीत है.

सोशल मीडिया पर हो रही आलोचना

पप्पू यादव के बयान के बाद सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना भी शुरू हो गई. कई यूजर्स ने उनकी भाषा पर सवाल उठाए. रितेश राय नामक उपयोगकर्ता ने लिखा, “ये है एक नेता जी की भाषा… बड़ी-बड़ी बाते करते हैं और अपने ही राज्य के नेता के लिए ऐसी टिप्पणी!” पप्पू यादव और गिरिराज सिंह दोनों अपने तीखे स्वरों और बेबाक राजनीतिक शैली के लिए जाने जाते हैं, इसलिए मामला और तूल पकड़ सकता है.

कौन हैं पप्पू यादव?

पप्पू यादव बिहार के पूर्णिया से सांसद और कई दशकों से राज्य की राजनीति का प्रमुख चेहरा हैं. 1967 में जन्मे पप्पू यादव ने 1990 के दशक में राजनीति में प्रवेश किया और 1991 में पहली बार संसद पहुंचे. पप्पू यादव ने मधेपुरा और पूर्णिया क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हुए कई बार लोकसभा चुनाव जीते हैं. उन्होंने जन अधिकार पार्टी की स्थापना की, हालांकि कई बार विभिन्न दलों से जुड़े रहे. विवादित बयानों और बेबाक शैली के कारण वे लगातार सुर्खियों में रहते हैं.

मुजफ्फरपुर में घने कोहरे का कहर, NH-57 पर आपस में टकराईं कई गाड़ियां, वाहन चलाते समय किन बातों का रखें ध्यान?

You Might Be Interested In
Tags: bihar newsmamata banerjeePappu YadavPappu Yadav Controversial StatementUnion Minister Giriraj Singh
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सिर्फ 5 स्टेप्स में पाएं मीरा कपूर जैसा ग्लोइंग फेस;...

January 12, 2026

अब बोरिंग नहीं रहा लड़कों का फैशन! इन 8 बॉलीवुड...

January 12, 2026

बॉलीवुड हसीनाओं के डेली मेकअप सीक्रेट्स: अब रोज़ाना घर पर...

January 12, 2026

रोज़ाना दिखें ग्लैमरस, अब आपके लिए बॉलीवुड अभिनेत्रियों जैसा’एवरीडे मेकअप’...

January 12, 2026

बोल्ड लिप्स, सॉफ्ट आईज़, जानें बॉलीवुड ने कैसे बदली स्टाइल...

January 12, 2026

Morning Breakfast: मिंटो में होगा तैयार, सुबह की भागदौड़ में...

January 12, 2026
गिरिराज सिंह का नाम आज से…पप्पू यादव का केंद्रीय मंत्री को लेकर विवादित बयान; बिहार से लेकर सोशल मीडिया तक मचा बवाल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

गिरिराज सिंह का नाम आज से…पप्पू यादव का केंद्रीय मंत्री को लेकर विवादित बयान; बिहार से लेकर सोशल मीडिया तक मचा बवाल
गिरिराज सिंह का नाम आज से…पप्पू यादव का केंद्रीय मंत्री को लेकर विवादित बयान; बिहार से लेकर सोशल मीडिया तक मचा बवाल
गिरिराज सिंह का नाम आज से…पप्पू यादव का केंद्रीय मंत्री को लेकर विवादित बयान; बिहार से लेकर सोशल मीडिया तक मचा बवाल
गिरिराज सिंह का नाम आज से…पप्पू यादव का केंद्रीय मंत्री को लेकर विवादित बयान; बिहार से लेकर सोशल मीडिया तक मचा बवाल