मुजफ्फरपुर में घने कोहरे का कहर, NH-57 पर आपस में टकराईं कई गाड़ियां, वाहन चलाते समय किन बातों का रखें ध्यान?

Muzaffarpur Accident News: बिहार के मुजफ्फरपुर में NH-57 हाईवे पर सोमवार की सुबह घने कोहरे की वजह से कई गाड़ियां टकरा गईं. इसमें असम नंबर की एक एंबुलेंस के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार चालक समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

By: Hasnain Alam | Published: January 12, 2026 5:59:36 PM IST

मुजफ्फरपुर रोड एक्सीडेंट
मुजफ्फरपुर रोड एक्सीडेंट


Muzaffarpur Accident: उत्तर बिहार में भीषण ठंड के साथ गिर रहे घने कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है. मुजफ्फरपुर-दरभंगा नेशनल हाईवे (NH-57) पर सोमवार की सुबह घने धुंध के कारण एक भीषण सड़क हादसा हो गया. बेनीबाद थाना क्षेत्र के केवटसा मोड़ के समीप विजिबिलिटी कम होने की वजह से तीन एंबुलेंस सहित लगभग आधा दर्जन वाहन आपस में टकरा गए.

इस जबरदस्त भिड़ंत में असम नंबर की एक एंबुलेंस के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार चालक समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दुर्घटनाग्रस्त हुई असम नंबर की एंबुलेंस में एक मरीज वेंटिलेटर और ऑक्सीजन के सहारे था. टक्कर इतनी भीषण थी कि एंबुलेंस का अगला हिस्सा पूरी तरह पिचक गया, जिससे चालक और मरीज के परिजन अंदर ही फंस गए.

चीख-पुकार सुनकर दौड़े स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए लाठी-डंडे और लोहे की रॉड की मदद से एंबुलेंस के गेट और शीशे तोड़े. काफी मशक्कत के बाद फंसे हुए घायलों को बाहर निकाला जा सका.

मेडिकल कॉलेज रेफर किए गए घायल

हादसे में गंभीर रूप से घायल तीनों व्यक्तियों को तत्काल स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (SKMCH) रेफर कर दिया है.

बताया जा रहा है कि कोहरे के कारण आगे चल रहे वाहन के अचानक ब्रेक लेने या धीमे होने से पीछे से आ रही गाड़ियां एक-दूसरे से टकराती चली गईं.

पुलिस ने क्रेन और लोगों की मदद से हटवाया मलबा

घटना की सूचना मिलते ही बेनीबाद थाना पुलिस दल-बल के साथ मौके पर पहुंची. बीच सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त वाहनों के कारण नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया था.

पुलिस ने स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग और क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को किनारे करवाया ताकि यातायात बहाल हो सके. बेनीबाद थाना प्रभारी ने बताया कि फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और घायलों के परिजनों को सूचित करने का प्रयास किया जा रहा है.

घने कोहरे में गाड़ी चलाते समय इन बातों का रखें ध्यान

  • हमेशा हेडलाइट्स को लो बीम पर रखें और फॉग लाइट जरूर जलाएं.
  • दृश्यता कम होने के कारण अपनी रफ्तार काफी धीमी कर लें.
  • आगे वाली गाड़ी से पर्याप्त दूरी रखें.
  • ओवरटेक करने से बचें.
  • विंडस्क्रीन की नमी हटाने के लिए वाइपर और डीफॉगर का इस्तेमाल करें.
  • सड़क के किनारे बनी सफेद पट्टियों (लेन मार्किंग) को देखकर गाड़ी चलाएं.
  • लेन बदलते समय या मुड़ते समय समय से पहले इंडिकेटर जरूर दें.
  • कहीं रुके तो अपनी हजार्ड लाइट जलाएं.

