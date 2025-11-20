Home > बिहार > RJD Attack: परिवार और पार्टी की खींचतान के बीच RJD ने जारी किया NDA के लिए नया शपथपत्र, पढ़ें इन 10 मुख्य मंत्रियों की पंक्तियां

NDA oath ceremony: नीतीश कुमार के NDA शपथ ग्रहण समारोह के बाद RJD ने मंत्रिमंडल के कई नेताओं पर परिवारवाद के आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर बड़ा हमला बोला. जानें कौन हैं वे 10 मंत्री जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को लेकर उठे सवाल और कैसे बढ़ी बिहार की सियासी गर्मी.

By: Shivani Singh | Published: November 20, 2025 9:53:37 PM IST

परिवार और पार्टी की खींचतान के बीच राजद ने NDA की नई कैबिनेट पर तीखा प्रहार किया है और परिवारवाद का आइना दिखाया है.बिहार विधानसभा चुनाव में NDA की बड़ी जीत के बाद, नीतीश कुमार ने आज दसवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली. NDA ने इस मौके को बड़ी धूमधाम से मनाया, जिसमें दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ-साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए. 

दरअसल शपथ ग्रहण के बाद, RJD ने प्रधानमंत्री के साथ-साथ आठ मंत्रियों पर हमला किया. उन्होंने ख़ास अंदाज में एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये दिखाया की नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में किस तरह से परिवारवाद हावी है. यह पोस्ट अब काफी ज्यादा साझा किया जा रहा है.

राजद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा…

  1. मैं पूर्व मुख्यमंत्री व गया से सांसद और वर्तमान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का पुत्र, वर्तमान विधायक ज्योति मांझी का दामाद और वर्तमान विधायक दीपा मांझी का पति संतोष सुमन मांझी!
  2. मैं पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी और पूर्व विधायक स्व॰ पार्वती देवी का उपमुख्यमंत्री पुत्र सम्राट चौधरी!
  3. मैं पूर्व केंद्रीय मंत्री, वर्तमान राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा और वर्तमान विधायक स्नेहलता का पुत्र दीपक प्रकाश.
  4. मैं पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद पुतुल कुमारी की पुत्री श्रेयसी सिंह.
  5. मैं पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन जय नारायण निषाद की पुत्रवधु और पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी रमा निषाद.
  6. मैं पूर्व विधायक जगदीश प्रसाद चौधरी का पुत्र विजय चौधरी.
  7. मैं पूर्व मंत्री महावीर चौधरी का पुत्र और समस्तीपुर की वर्तमान सांसद शांभवी चौधरी का पिता अशोक चौधरी.
  8. मैं पूर्व विधायक नवीन किशोर सिन्हा का पुत्र नितिन नवीन.
  9. मैं पूर्व मंत्री चन्द्रिका राम का पुत्र और पूर्व विधायक अनिल कुमार का भाई सुनील कुमार!
  10. मैं समता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष स्व॰ भूटन सिंह की पत्नी लेसी सिंह.

ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं परिवारवाद के घोर विरोधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विशेष स्नेह एवं आशीर्वाद से बिहार की राजनीति से परिवारवाद को समाप्त करके एक नए बिहार का निर्माण करूंगा.

