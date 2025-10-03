बिहार की महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये क्यों दे रही नीतीश सरकार? लोन है या मुफ्त सहायता

बिहार की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल से शुरू हुई महिला स्वरोजगार योजना ने लाखों महिलाओं के लिए नई संभावनाओं के दरवाज़े खोल दिए हैं. इस योजना के तहत कई महिलाओं के खातों में सहायता राशि पहुंचाई गई है और इससे वे अपने स्वरोजगार के सपनों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ा सकती हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया. इस योजना का लाभ बिहार की महिलाओं को मिलेगा. पहली किस्त के रूप में 75 लाख महिलाओं के खातों में 10-10 हज़ार रुपये हस्तांतरित किए गए. इसके बाद, राज्य सरकार ने आज 25 लाख महिलाओं के खातों में 10-10 हज़ार रुपये हस्तांतरित किए.

अणे मार्ग स्थित संकल्प में आयोजित इस कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री श्रवण कुमार और अन्य अधिकारी उपस्थित थे. महिलाओं ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी बात रखी.

एक करोड़ महिलाओं को मिलेगा लाभ

इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, “आज खुशी की बात है कि ‘महिला रोजगार योजना’ के तहत 25 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये की सहायता राशि भेजी जा रही है. कुछ दिन पहले, 26 सितंबर, 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना का शुभारंभ किया था. यह सहायता 75 लाख महिलाओं को दी गई थी. इस प्रकार, शुरुआत में यह राशि 75 लाख महिलाओं को और आज 25 लाख महिलाओं को दी जा रही है. यानी कुल एक करोड़ महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा.”

महिला रोजगार योजना की धनराशि किन कार्यों के लिए मिल रही है?

आप चाहें तो इस योजना का लाभ उठाकर 18 प्रकार के स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं. फल/जूस/डेयरी उत्पाद की दुकानें, फल और सब्जी की दुकानें, किराना स्टोर, प्लास्टिक/बर्तन की दुकानें (दैनिक उपयोग), खिलौने और जनरल स्टोर, ऑटोमोबाइल मरम्मत की दुकानें, मोबाइल रिचार्ज/मोबाइल बिक्री/मोबाइल रिपेयरिंग, स्टेशनरी और फोटोकॉपी की दुकानें, खाद्य पदार्थों की दुकान, ब्यूटी पार्लर/कॉस्मेटिक/कृत्रिम आभूषण की दुकान, कपड़ा/जूते/टेलरिंग की दुकान, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की दुकान या बर्तन की दुकान, खेती से संबंधित कार्य, ई-रिक्शा या ऑटो रिक्शा, बकरी पालन, गाय पालन, मुर्गी पालन और अन्य व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं.

