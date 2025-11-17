Home > बिहार > Atal Canteen Yojana: दिल्ली वालों की मौज! सिर्फ़ 5 रुपये में मिलेगा भरपेट खाना, जानिए कब से मिलेगा फायदा

दिल्ली सरकार अटल कैंटीन योजना की शुरुआत करने जा रही है, जहाँ सिर्फ़ 5 रुपये में भरपेट और पौष्टिक भोजन मिलेगा. जानिए इस किफायती योजना की लॉन्च डेट, सुविधाएँ और किन लोगों को मिलेगा सीधा लाभ.

By: Shivani Singh | Published: November 17, 2025 11:30:13 PM IST

अगर आप दिल्ली में रहते हैं और रोज़ाना सबसे सस्ता, साफ़-सुथरा और भरपेट खाना ढूंढ रहे हैं, तो अब खुश हो जाइ. दिल्ली सरकार आपके लिए लेकर आ रही है अटल कैंटीन योजना, जहाँ सिर्फ़ 5 रुपये में आपको मिलेगा गरम-गरम, पौष्टिक और पेट भरने वाला भोजन. ये योजना खास तौर पर उन लोगों के लिए बनी है जो कम आय में अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरा करने की कोशिश करते हैं. तो आइए, जानते हैं कि इस कैंटीन में आपको कौन-कौन सी सुविधाएँ मिलने वाली हैं और यह योजना आखिर कब से शुरू होने जा रही है.

इस दिन खुलेगी अटल कैंटीन

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर को राजधानी में अटल कैंटीन योजना शुरू की जाएगी. इस योजना के तहत, ज़रूरतमंदों को सिर्फ़ 5 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जाएगा. शनिवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हैदरपुर इलाके में अटल कैंटीन के निर्माण स्थल का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायज़ा लिया.

पहले चरण में 100 जगहों पर कैंटीन खुलेंगी

इस योजना के पहले चरण में, दिल्ली सरकार दिल्ली भर में 100 जगहों पर एक साथ अटल कैंटीन शुरू करेगी. शालीमार बाग, राजेंद्र नगर, रोहिणी, पटेल नगर, बदरपुर और करावल नगर जैसे कई विधानसभा क्षेत्रों में कैंटीन का संचालन शुरू हो चुका है. प्रत्येक कैंटीन में दिन में दो बार भोजन परोसा जाएगा, जिसमें हर बार 500 प्लेट उपलब्ध होंगी. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार, दिल्ली सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि दिल्ली में कोई भी भूखा न सोए.

अटल कैंटीन के भोजन में क्या शामिल होगा?

दिल्ली सरकार के अनुसार, अटल कैंटीन में उपलब्ध भोजन की थालियाँ पोषण को ध्यान में रखकर तैयार की जाएँगी. इनमें दाल-चावल, सब्ज़ियाँ और रोटी जैसी बुनियादी लेकिन पौष्टिक चीज़ें शामिल होंगी. लोगों को सुरक्षित और ताज़ा भोजन मिल सके, यह सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छता और गुणवत्ता की भी कड़ी निगरानी की जाएगी. यह भी बताया जा रहा है कि इस योजना से दिल्ली में बड़ी संख्या में दिहाड़ी मजदूरों को लाभ होगा. यह कैंटीन, खासकर मजदूरों, सफाई कर्मचारियों, रिक्शा चालकों, संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए एक बड़ी राहत मानी जा रही है.

यह भी माना जा रहा है कि कम दामों पर भोजन उपलब्ध कराने से निम्न आय वर्ग के लोगों को अपने दैनिक खर्चों में कुछ बचत करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, अटल कैंटीन में भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, FSSAI और NABL से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा नियमित रूप से नमूनों की जाँच की जाएगी. रसोई में आधुनिक उपकरण, एलपीजी आधारित खाना पकाने की व्यवस्था, औद्योगिक आरओ जल और कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं का उपयोग किया जाएगा. अटल कैंटीन से जुड़ी सभी एजेंसियों को खाद्य सुरक्षा लाइसेंस, कर्मचारी स्वास्थ्य प्रमाणपत्र और मासिक रिपोर्ट जमा करनी होगी.

