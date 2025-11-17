Home > दिल्ली > थप्पड़ कांड में DUSU की जॉइंट सेक्रेटरी 2 महीने के लिए सस्पेंड, DU कैंपस में एंट्री पर भी लगा बैन!

दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) प्रशासन ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए DUSU (दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ) की जॉइंट सेक्रेटरी दीपिका झा (Deepika Jha) को दो महीने के लिए पद से सस्पेंड (Suspend) करने का फैसला लिया है. दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ ने थप्पड़ कांड (Slap Scandal) के बाद यह बड़ा फैसला लिया है.

By: DARSHNA DEEP | Published: November 17, 2025 6:55:28 PM IST

Deepika Jha Slap Scandal: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) प्रशासन ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए DUSU (दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ) की जॉइंट सेक्रेटरी दीपिका झा को दो महीने के लिए उनके पद से सस्पेंड करने का यह अब तक सबसे बड़ा फैसला लिया. यह कार्रवाई उन पर प्रोफेसर सुजीत कुमार को थप्पड़ मारने के गंभीर आरोपों के बाद की गई है. इतना ही नहीं, जॉइंट सेक्रेटरी दीपिका झा को कॉलेज की एंट्री पर भी बैन लगा दिया गया है. 

आखिर क्या है थप्पड़ कांड का मामला?

दरअसल, यह हैरान करने वाली घटना बीआर अंबेडकर कॉलेज में हुई थी. जब कॉलेज के शिक्षक प्रो. सुजीत कुमार ने एक छात्र को मारपीट के आरोप में सस्पेंड कर दिया था. इस कार्रवाई पर आरोपी छात्र ने DUSU पदाधिकारियों को तुरंत ही बुला लिया था. इस मामले में प्रो. सुजीत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रिंसिपल के कमरे में पुलिस की मौजूदगी में इस मसले पर बातचीत भी की जा रही थी. 

ऐसा आरोप है कि बातचीत के दौरान ही दीपिका झा ने गुस्से में आने के बाद प्रो. सुजीत कुमार को थप्पड़ मार दिया. दीपिका झा की यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेज़ी से वायरल हुआ था.

घटना पर प्रशासन का क्या है सख्त कदम?

इस घटना के बाद शिक्षकों में भारी नाराजगी देखने को मिली थी. इसके बाद DU ने शिक्षक पर हमले की जांच के लिए 6 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया था.  कमेटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर ही दीपिका झा के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया. तो वहीं, दूसरी तरफ जारी आदेश में यह सामने आया कि दीपिका झा का आचरण एक छात्रा और DUSU पदाधिकारी के रूप में अशोभनीय था और यह गंभीर अनुशासनहीनता का मामला दर्शाता है. 

2 महीने के लिए दीपिका झा को किया गया निलंबित

दीपिका झा को तत्काल प्रभाव से 2 महीने के लिए संयुक्त सचिव (DUSU) पद से निलंबित किया गया है. इतना ही नहीं उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध किसी भी कॉलेज के परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं  दी गई है. इसके अलावा अपने व्यवहार के लिए प्रोफेसर सुजीत कुमार से लिखित माफी भी मांगनी होगी. फिलहाल, शिक्षक संघ ने इस घटना पर गहरी नाराजगी जताते हुए शिक्षक की गरिमा पर चोट और संस्थान में हिंसा का गंभीर मामला भी बताया था. 

