पटना के लोगों का इंतजार हुआ खत्म, CM नीतीश कुमार कल करेंगे मेट्रो का उद्घाटन; जानें- कितना रहेगा किराया?
Home > बिहार > पटना के लोगों का इंतजार हुआ खत्म, CM नीतीश कुमार कल करेंगे मेट्रो का उद्घाटन; जानें- कितना रहेगा किराया?

पटना के लोगों का इंतजार हुआ खत्म, CM नीतीश कुमार कल करेंगे मेट्रो का उद्घाटन; जानें- कितना रहेगा किराया?

Patna Metro News: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल (6 अक्टूबर) को पटना मेट्रो का उद्घाटन करेंगे. इसके अलावा 9.35 किलोमीटर लंबी सुरंग का भी शिलान्यास करेंगे.

By: Shubahm Srivastava | Last Updated: October 5, 2025 4:53:58 PM IST

Patna Metro Inauguration News
Patna Metro Inauguration News

Patna Metro Inauguration: पटना मेट्रो (Patna Metro) का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म होने वाला है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल (6 अक्टूबर) मेट्रो का उद्घाटन करेंगे. पहले चरण में,  मेट्रो सेवा 4.3 किलोमीटर लंबे रूट पर तीन स्टेशनों – आईएसबीटी, जीरो माइल और भूतनाथ को कवर करेगी.

पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (पीएमआरसी) ने परिचालन की अंतिम तैयारियां शुरू कर दी हैं. उद्घाटन के साथ ही, मुख्यमंत्री पटना जंक्शन सहित छह भूमिगत स्टेशनों और मेट्रो कॉरिडोर वन पर 9.35 किलोमीटर लंबी सुरंग का शिलान्यास भी करेंगे.

मेट्रो की गति और किराया

मेट्रो शुरुआत में अधिकतम 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी. मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त (सीएमआरएस) जनक कुमार गर्ग ने परिचालन के लिए पहले ही हरी झंडी दे दी है. न्यू आईएसबीटी से जीरो माइल तक का किराया 15 रुपये और भूतनाथ स्टेशन तक का किराया 30 रुपये होगा.

भूमिगत स्टेशनों और सुरंग का निर्माण

पहले कॉरिडोर में पटना जंक्शन से रुकनपुरा और मीठापुर तक 9.35 किलोमीटर लंबी सुरंग के साथ-साथ छह भूमिगत स्टेशन शामिल हैं. इस परियोजना की कुल लागत 2,565.80 करोड़ रुपये है और निर्माण 42 महीनों में पूरा होने की उम्मीद है.

निर्माण कार्य को दो भागों में विभाजित किया गया है-

भाग 1: रुकनपुरा, राजा बाज़ार और चिड़ियाघर स्टेशन, साथ ही पाटलिपुत्र एलिवेटेड स्टेशन के बाद रुकनपुरा रैंप, जिसकी लागत 1,147.50 करोड़ रुपये है.

भाग 2: विकास भवन, विद्युत भवन और पटना जंक्शन स्टेशन, साथ ही विकास भवन से पटना जंक्शन होते हुए मीठापुर तक एक सुरंग, जिसकी लागत 1,418.30 करोड़ रुपये है.

यात्रियों को मेट्रो में मिलने वाली सुविधाएं

प्रत्येक मेट्रो कोच में 360-डिग्री सीसीटीवी कैमरे, दो आपातकालीन बटन और माइक्रोफ़ोन लगे हैं. आपात स्थिति में, यात्री बटन दबाकर माइक्रोफ़ोन में बोल सकते हैं, जो सीधे ड्राइवर से जुड़ता है. सीसीटीवी फुटेज भी कंट्रोल रूम को भेजे जाएंगे. प्रत्येक कोच में 138 सीटें हैं और 945 यात्री खड़े होकर बैठ सकते हैं.

मेट्रो के कोचों में देखने को मिलेगी मधुबनी कला 

पटना मेट्रो के कोचों को विशेष रूप से मधुबनी पेंटिंग से डिज़ाइन किया गया है. कोचों को नारंगी रंग से रंगा गया है और गेट, खिड़कियों और अंदरूनी हिस्सों पर स्टिकर लगे हैं. छत पर मधुबनी कलाकृतियाँ हैं, जबकि अंदरूनी हिस्सों में गोलघर, महावीर मंदिर, महाबोधि वृक्ष, बुद्ध स्तूप और नालंदा खंडहर जैसे बिहार के पर्यटन स्थलों को भी प्रदर्शित किया गया है.

Bihar Election: क्या आज होगा बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान? EC करने जा रही प्रेस कॉन्फ्रेंस

Tags: bihar newsbiharelection-hero-7cm nitish kumarPatna MetroPatna Metro inauguration
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जानिए भारत की 5 सबसे सस्ती कारें कौनसी हैं और...

October 6, 2025

Diwali 2025: ट्राई करें ये आसान होममेड स्वीट्स जो हर...

October 6, 2025

इस करवा चौथ पहनें मिनिमल मंगलसूत्र, पाएं एलिगेंट और ग्रेसफुल...

October 6, 2025

जाने 6अक्टूबर 2025 को चादीं की कीमत क्या है आपके...

October 6, 2025

वजन घटाने से लेकर इम्यूनिटी तक, कद्दू के बीज हैं...

October 6, 2025

कोल्ड और कफ के लिए ये नेचुरल होम रेमेडीज़ जरूर...

October 6, 2025
पटना के लोगों का इंतजार हुआ खत्म, CM नीतीश कुमार कल करेंगे मेट्रो का उद्घाटन; जानें- कितना रहेगा किराया?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

पटना के लोगों का इंतजार हुआ खत्म, CM नीतीश कुमार कल करेंगे मेट्रो का उद्घाटन; जानें- कितना रहेगा किराया?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

पटना के लोगों का इंतजार हुआ खत्म, CM नीतीश कुमार कल करेंगे मेट्रो का उद्घाटन; जानें- कितना रहेगा किराया?
पटना के लोगों का इंतजार हुआ खत्म, CM नीतीश कुमार कल करेंगे मेट्रो का उद्घाटन; जानें- कितना रहेगा किराया?
पटना के लोगों का इंतजार हुआ खत्म, CM नीतीश कुमार कल करेंगे मेट्रो का उद्घाटन; जानें- कितना रहेगा किराया?
पटना के लोगों का इंतजार हुआ खत्म, CM नीतीश कुमार कल करेंगे मेट्रो का उद्घाटन; जानें- कितना रहेगा किराया?