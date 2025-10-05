Bihar Election: क्या आज होगा बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान? EC करने जा रही प्रेस कॉन्फ्रेंस

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का अभी ऐलान नहीं हुआ है. चुनाव की तैयारियों की समीक्षा बैठक के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में आयोग की टीम इन दिनों बिहार में है. शनिवार को चुनाव आयोग की टीम ने तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से मुलाकात की और उनके सुझाव मांगे. रविवार को चुनाव आयोग की टीम पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों से मिलेंगे. इसके बाद दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा.

ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है. क्योंकि बिहार में राजनीतिक दलों ने आयोग से कहा कि वह छठ पर्व के तुरंत बाद विधानसभा चुनाव कराये, ताकि मतदाताओं की भागीदारी बढ़े और यह चुनाव यथासंभव कम चरण में कराये जाए. बिहार में दिवाली के बाद मनाए जाने वाले छठ पर्व का बहुत महत्व है. यह पर्व इस साल 25 से 28 अक्टूबर के बीच मनाया जाएगा.

कम से कम चरण में चुनाव कराने पर जोर

अधिकारियों ने बताया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त एस एस संधू एवं विवेक जोशी के साथ बातचीत में छह राष्ट्रीय और इतनी ही राज्य स्तरीय पार्टियों के प्रतिनिधियों ने कम से कम चरण में चुनाव कराने पर भी जोर दिया.

बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है. पहले चरण का चुनाव छठ के तुरंत बाद अक्टूबर के अंत में होने की संभावना है. दिवाली और छठ के दौरान, बिहार से बाहर नौकरी करने वाले अधिकतर लोग त्योहार मनाने के लिए घर लौटते हैं और ऐसा माना जाता है कि मतदाताओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए चुनाव कराने का यह सबसे अच्छा समय है.

चुनाव आयोग ने और क्या बताया?

निर्वाचन आयोग ने एक बयान में कहा- ‘चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी को अधिकतम करने के लिए, राजनीतिक दलों ने सुझाव दिया कि चुनाव छठ त्योहार के तुरंत बाद कराये जाएं और चुनाव यथासंभव कम चरणों में पूरे कराये जाएं.’ चुनाव आयोग ने कहा कि पार्टियों ने ‘ऐतिहासिक’ विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने और मतदाता सूचियों को ‘शुद्ध’ करने के लिए ‘धन्यवाद’ दिया और चुनावी प्रक्रियाओं में अपनी आस्था और विश्वास दोहराया.

बता दें कि साल 2020 में, राज्य में पिछला विधानसभा चुनाव कोविड-19 महामारी की छाया में तीन चरणों में अक्टूबर-नवंबर महीने में हुआ था. ऐसे में उम्मीद की जारी रही है कि इस बार भी अक्टूबर-नवंबर में ही चुनाव कराए जाएंगे.