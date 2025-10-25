Home > बिहार > तूफान और आस्था की डुबकी! आसानी से नहीं गुजरेगा इस बार का ‘महापर्व’, बिहार मे छठ के दिन आसमान से बरसेगी आफत

Bihar ka Mausam: बिहार में मौसम को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है. दरअसल, अरवल, जमुई और पटना समेत कई ज़िलों में सुबह के समय घना कोहरा छाया हुआ है. इतना ही नहीं अचानक से तापमान में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. सुबह हल्की ठंड है, जबकि शामें सुहावनी हैं.

By: Heena Khan | Published: October 25, 2025 9:11:16 AM IST

Bihar Weather Update: लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा आज से शुरू हो रहा है. आज नहाय-खाय है. इस बीच, बिहार में मौसम को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है. दरअसल, अरवल, जमुई और पटना समेत कई ज़िलों में सुबह के समय घना कोहरा छाया हुआ है. इतना ही नहीं अचानक से तापमान में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. सुबह हल्की ठंड है, जबकि शामें सुहावनी हैं. जिसके चलते मौसम विभाग ने एक नया पूर्वानुमान लगाया है. मौसम विभाग का कहना है कि खरना के बाद पूरे बिहार में बारिश की संभावना है. इसलिए, श्रद्धालुओं को घाटों पर जाते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

जानिए कैसा रहेगा मौसम 

मौसम विभाग की माने तो पटना समेत राज्य के अधिकांश जिलों में आज और 26 अक्टूबर तक आसमान साफ ​​और शुष्क रहेगा. दिन का तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि रात में हल्की ठंड रहेगी. आर्द्रता का स्तर 60 प्रतिशत के आसपास रहने की संभावना है. सुबह कोहरा छाया रहेगा. भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया जैसे दक्षिण-पूर्वी इलाकों में बादल छाए रहेंगे.

खरना के बाद आएगा तूफान 

मौसम विभाग का कहना है कि बिहार में 27 से 31 अक्टूबर के बीच बारिश का अनुमान है. इसका सीधा असर संध्या अर्घ्य के दिन देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं उत्तर की ओर बढ़ रही हैं, जिससे बादल बनने की संभावना है. ये हवाएं 30 और 31 अक्टूबर को तेज़ हो जाएँगी और उत्तर बिहार के कुछ इलाकों को छोड़कर पूरे राज्य में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. जमुई, किशनगंज, अररिया, नवादा और बांका में अच्छी बारिश होगी. मौसम विज्ञानियों के अनुसार, अक्टूबर के आखिरी हफ़्ते में हुई बारिश नवंबर के पहले हफ़्ते में कड़ाके की ठंड ला सकती है.

