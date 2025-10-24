  • Home>
  Kal Ka Rashifal 25 October 2025: लव लाइफ में आएगा बड़ा बदलाव, नई नौकरी ढूंढ रहे लोगों को मिलेगी सफलता! जानें कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal 25 October 2025: लव लाइफ में आएगा बड़ा बदलाव, नई नौकरी ढूंढ रहे लोगों को मिलेगी सफलता! जानें कल का राशिफल

Aaj Ka Rashifal, 25 October 2025 : आज कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तिथि, सुबह 7:52 मिनट तक अनुराधा उपरांत ज्येष्ठा नक्षत्र और शोभन योग है. चंद्रमा अपनी नीच की राशि वृश्चिक में रहेंगे. ग्रहीय स्थिति आज व्यापारियों को सजगता के साथ काम करने की सलाह दे रही हैं. लेनदेन के साथ रिश्तों में भी पारदर्शिता बनाकर रखें, जिससे लंबे समय तक रिश्तों में मिठास बनी रहें. सेहत को ठीक बनाए रखने के लिए दिनचर्या का पालन करें और खानपान का ध्यान रखें. राशिफल के माध्यम से जाने कैसा रहेगा आपका आज का दिन, किन मामले में बरतनी है आपको सजगता और कहां देना है अपनों का साथ. पढ़ें पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashishekhar Tripathi) द्वारा मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल-

October 24, 2025

मेष (Aries)

कार्यस्थल के कुछ लोग अपनी परेशानियों को लेकर लोग आपसे सलाह मश्वरा कर सकते हैं, ऐसे में आपको सोचने समझने के बाद ही राय देनी चाहिए. व्यापारी वर्ग को बिना पढ़े किसी भी डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर करने से भी बचना होगा. युवा वर्ग शारीरिक एवं मानसिक शक्ति से पूर्ण नजर आएंगे. प्रेमी से मिलने की योजना बनाएंगे. भाई-बहनों की सलाह को ध्यानपूर्वक सुने, फिर भले वह आपसे उम्र में छोटे ही क्यों न हो. स्वास्थ्य के लिहाज से फिटनेस को ध्यान में रखें, इसके लिए आपको संतुलित खानपान और जिम आदि करते रहना चाहिए.

वृष (Taurus)

किसी जरूरी कार्य के चलते ऑफिशियल कार्यों से ब्रेक लेना पड़ सकता है, इसलिए कार्यों को जल्दी-जल्दी निपटाने का प्रयास करें. अन्य कार्य कह लीजिए या किसी परेशानी की वजह से कार्य पर ध्यान कम रहेगा. अपने आपको सर्वश्रेष्ठ मानने की भूल तो युवा वर्ग कतई न करें, उनका अति आत्मविश्वास शिखर पर पहुंचाने के बजाय उन्हें गड्ढे में गिरा सकता है. जीवनसाथी के साथ पारदर्शिता का रिश्ता रखें, यानी कि दोनों के बीच कोई भी चीजें छिपी नहीं रहनी चाहिए. हाथों की केयर करें, ध्यान रखें कि कहीं भी आपका हाथ दबकर चोटहिल न हो जाए.

मिथुन (Gemini)

ग्रहों की स्थिति को देखते हुए मानसिक थकान के कारण कार्यस्थल पर कुछ सुस्त नजर आ सकते हैं, मन काम से ज्यादा आराम की ओर भाग सकता है. आस-पास क्या हो रहा है, इन बातों की जानकारी रखें. फर्जी कॉल्स को लेकर अलर्ट रहें, किसी तरह के जाल में फंसने की आशंका है. पुत्र या छोटा भाई स्वार्थी होकर अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आपको छल सकता है, जिसकी आपको बहुत गहरी चोट पहुंचेगी. स्वास्थ्य को लेकर किया गए परहेज से स्वास्थ्य समस्याएं हल होंगी.

कर्क (Cancer)

आज मनमुताबिक कार्य पूरे होने में आशंका है, यदि आप सीनियर पद पर कार्यरत है तो अधीनस्थों को टाइट रखें, जिससे वह ठीक से कार्य कर सकें. व्यापारियों को कोई भी निर्णय लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचे. महिलाओं के लिए दिन अनुकूल है, काम में राहत मिलेगी. करीबियों के संपर्क में रहें, क्योंकि जरुरत गला खराब व टांसिल जैसी समस्या हो सकती है, परहेज के तौर पर ठंडी खाने पीने की चीजों का सेवन करने से बचें.

सिंह (Leo)

ऑफिशियल इमेज को ध्यान में रखकर कार्य करने के लिए आगे बढ़े, प्रोग्रेस के लिए साफ सुथरी इमेज का होना बेहद जरूरी है.अचानक से कुछ ऐसी स्थिति बन सकती है जिस कारण आपको कार्य प्रणाली में कुछ बदलाव भी करने पड़ सकते हैं. गुणवत्ता ही आपके काम की पहचान है, इसलिए व्यापारी वर्ग इसे मेंटेन करके रखें. अतिथि सत्कार में कोई कमी न रखें, प्रयास करें कि वह घर से प्रसन्न होकर ही जाएं. परिवार में एकजुटता दिखाने का दिन है, क्योंकि बाहरी लोगों के सामने आपसी मतभेद उजागर हो सकते हैं.

कन्या (Virgo)

कार्य के दौरान कुछ चिड़चिड़ापन महसूस कर सकते हैं, इसलिए थोड़ी देर का ब्रेक लेकर कुछ देर रिलैक्स जरूर करें. कारोबार से संंबंधित सभी कार्य सुचारू रूप से पूर्ण हो जायेंगे, कर्मचारियों के प्रति भी विश्वास बढ़ेगा. नैतिकता के गुणों के चलते घर वालों की गुड बुक में आएंगे और सबकी आंखों के तारे बनेंगे. ग्रहों की स्थिति खर्च कराने वाली चल रही है, यह पैसा दवाई और संतान की पढ़ाई पर खर्च हो सकता है. रक्त चाप के रोगियों को सावधान रहना होगा, यदि कोई बात परेशान कर रही है तो उसका समाधान ढूंढे और मन को शांत रखें.

तुला (Libra)

उच्च अधिकारी वर्ग से अच्छा सम्पर्क बनाए रखे, जिससे कार्य में सफलता एवं यश की प्राप्ति हो सके. विरोधी पक्ष गलत कार्य करने के लिए उकसा सकते हैं, जिससे आपको हर हाल में बचना चाहिए. मनोरंजन करते समय आमदनी पर भी ध्यान दें, कमाई से अधिक खर्च की सीमा न लांघें. संतान का मार्गदर्शन करें और उनके लेट नाइट बाहर घूमने पर अंकुश लगाएं. जो लोग पहले से बीमार हैं, उन्हें आज आराम मिलता दिखाई दे रहा है.

वृश्चिक (Scorpio)

जिन लोगों ने नई नौकरी ज्वाइन की है, उन्हें कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ सामंजस्य बैठाने में कठिनाई हो सकती है. व्यापारी वर्ग ग्राहकों से अपना बकाया धन मांग सकते हैं, जिससे व्यवसाय में चल रही आर्थिक समस्या कुछ हद तक दूर होगी. आपकी वजह से घर का अनुशासन भंग न हो इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि इससे न केवल घर का माहौल खराब होगा बल्कि घर के छोटे सदस्यों की मनोदशा पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. बहुत अधिक चिंता के कारण डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं.

धनु (Sagittarius)

आपके विवेक और समझ पर भरोसा करके उच्चाधिकारी आप पर कई बड़ी जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं. महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के दौरान संयमित रहें, आपका बेमतलब का सुझाव अपमानजनक स्थिति पैदा कर सकता है. पारिवारिक सदस्यों की भावनाओं की कद्र करें, उनकी जरूरतों को नजरअंदाज करने से बचें. मच्छरों से बचाव के इंतजाम कर लेने चाहिए, यदि घर पर छोटा बच्चा है तो खासतौर पर उसका ध्यान रखें, क्योंकि डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी होने की आशंका है.

मकर (Capricorn)

कर्मक्षेत्र में आस्तीन के साँप और ईर्ष्या करने वाले सहकर्मी से थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि प्रमोशन की राह में वो बाधक बन सकते हैं. असफलताओं से सीख लेने का दिन है, यदि अगली बार सिर्फ सफलता चाहते हैं तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती न करें. संतान को लंबी अवधि के लिए मोबाइल प्रयोग से रोके क्योंकि उसे आंखों से जुड़ी समस्या होने की आशंका है. हार्मोनल डिसऑर्डर के चलते महिलाएं कुछ अस्वस्थ नजर आएंगी. ग्रहों की स्थिति स्वास्थ्य के लिहाज से विपरीत हैं, इसलिए आज आपको सेहत का ध्यान रखने की सलाह दी जा रही है.

कुंभ (Aquarius)

ऑफिस में मदद के लिए सहकर्मियों पर निर्भर न रहें तो बेहतर है क्योंकि वह अच्छे कार्यों का श्रेय खुद ले सकते हैं. व्यापारी वर्ग को ठीक ठाक लाभ होने की संभावना दिख रही है, मुनाफे से पुराने कर्ज को चुकाने की तैयारी भी शुरू कर देनी चाहिए. युवा वर्ग के लिए दिन शुभ है, मित्र मंडली से मेल मिलाप का मौका मिल सकता है. घर के साथ आस-पास भी साफ सफाई का खास ध्यान रखें. मौसमी बीमारियों की गिरफ्त में आने की आशंका है, इसलिए अपना खास ध्यान रखें.

मीन (Pisces)

आपकी स्पष्ट और तीखा बोलने की आदत कार्यस्थल पर कई लोगों का आपका विरोधी बना सकती है. कर्मचारियों की मेहनत और आपकी बुद्धि से व्यावसायिक समस्याओं का समाधान होगा. कपल्स के बीच विवाद बढ़ सकता है, जिसके चलते दोनों में से कोई एक अलग होने का निर्णय भी ले सकता हैं . मां की सेहत को लेकर सतर्कता बरतें, अगर वह पहले से बीमार हैं तो दवा और दिनचर्या के लिए बहुत अलर्ट रहना होगा. खान-पान संतुलित रखें. सीने-पेट में जलन की समस्या महसूस कर सकते हैं.

Kal Ka Rashifal 25 October 2025: लव लाइफ में आएगा बड़ा बदलाव, नई नौकरी ढूंढ रहे लोगों को मिलेगी सफलता! जानें कल का राशिफल - Photo Gallery

