Kal Ka Rashifal 25 October 2025: लव लाइफ में आएगा बड़ा बदलाव, नई नौकरी ढूंढ रहे लोगों को मिलेगी सफलता! जानें कल का राशिफल

Aaj Ka Rashifal, 25 October 2025 : आज कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तिथि, सुबह 7:52 मिनट तक अनुराधा उपरांत ज्येष्ठा नक्षत्र और शोभन योग है. चंद्रमा अपनी नीच की राशि वृश्चिक में रहेंगे. ग्रहीय स्थिति आज व्यापारियों को सजगता के साथ काम करने की सलाह दे रही हैं. लेनदेन के साथ रिश्तों में भी पारदर्शिता बनाकर रखें, जिससे लंबे समय तक रिश्तों में मिठास बनी रहें. सेहत को ठीक बनाए रखने के लिए दिनचर्या का पालन करें और खानपान का ध्यान रखें. राशिफल के माध्यम से जाने कैसा रहेगा आपका आज का दिन, किन मामले में बरतनी है आपको सजगता और कहां देना है अपनों का साथ. पढ़ें पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashishekhar Tripathi) द्वारा मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल-