BPSC TRE-4: पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, चौथे चरण की शिक्षक बहाली में कितनी सीटें, शिक्षा मंत्री क्या बोले?

BPSC TRE 4: बिहार में शिक्षक भर्ती का चौथा चरण शुरू होने वाला है. शिक्षक अभ्यर्थी 1,20,000 पदों पर भर्ती की मांग कर रहे हैं. इस बीच शिक्षक अभ्यर्थियों को एक बड़ा झटका लगा है. शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शिक्षक भर्ती के चौथे चरण (TRE-4) को लेकर एक अहम बयान दिया है. सोमवार (22 सितंबर, 2025) को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनील कुमार ने बताया कि रोस्टर क्लियर हो गया है. 26,000 से ज़्यादा वैकेंसी की घोषणा की जाएगी. आगे फिर चुनाव के बाद टीआरई-5 (TRE-5) में बहाली निकाली जाएगी. शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि घोषित वैकेंसी में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी.

26 हजार सीटें कम नहीं: बोले सुनील कुमार (26,000 seats are not less: Sunil Kumar said)

एक लाख 20 हजार पदों पर बहाली निकालने की मांग को लेकर अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं. शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया स्कूलों में सब्जेक्ट वाइज और छात्रों की संख्या के आधार पर ही वैकेंसी निकालते हैं. किसी भी तरह से ये 26 हजार सीटें कम नहीं हैं. बता दें कि बहाली अधिक से अधिक सीटों पर हो इसको लेकर लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों की ओर से आंदोलन भी किया जा रहा है. अब इन्हें बड़ा झटका लगा है. टीआरई-4 परीक्षा 16 से 19 दिसंबर के बीच आयोजित की जाएगी. टीआरई-4 के परिणाम अगले साल (2026) 20 से 24 जनवरी के बीच जारी किए जाएंगे.

एसटीईटी-2025 के बारे में भी दी जानकारी (Information was also given about STET-2025)

शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीईटी-2025) के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 19 सितंबर, 2025 से 27 सितंबर, 2025 तक चलेगी. परीक्षा 12 अक्टूबर, 2025 से 31 अक्टूबर, 2025 के बीच आयोजित की जाएगी. परिणाम 16 नवंबर, 2025 को जारी किए जाएंगे. दूसरी ओर शिक्षा मंत्री ने बताया कि 41 हजार ने स्थानांतरण के लिए आवेदन किया था, जिनमें से 23 हजार का उनकी पसंद के अनुसार स्थानांतरण कर दिया गया है। शेष 17 हजार शिक्षक जिनका स्थानांतरण नहीं हुआ है. उन्हें एक और मौका दिया गया है. ये शिक्षक 23 सितंबर, 2025 से 28 सितंबर, 2025 तक फिर से आवेदन कर सकते हैं. कोशिश ये सुनिश्चित करने का है कि सभी पात्र शिक्षकों को उनकी पसंद का स्थानांतरण प्राप्त हो.

