बिहार की महिलाओं के आज भर जाएंगे खाते, 10-10 हजार की रकम भेजेगी नीतीश सरकार

Bihar Mahila Rojgar Yojana: शुक्रवार यानी आज बिहार की 10 लाख महिलाओं के खातों में 10 हजार की रकम ट्रांसफर की जाएगी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये रकम मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जीविका दीदियों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के ज़रिए ट्रांसफर की जाएगी. चुनी गई महिलाओं में ग्रामीण इलाकों की 950,000 और शहरी इलाकों की 50,000 महिलाएं शामिल हैं. ग्रामीण विकास विभाग ने इसके लिए तैयारी पूरी कर ली है.

2 लाख की मिलेगी रकम?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार सरकार 14 दिसंबर तक सभी योग्य महिलाओं को ₹10,000 की रोज़गार मदद देगी. जानकारी के मुताबिक यह रकम पहले ही 1.4 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर की जा चुकी है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नीतीश कुमार सरकार ने यह स्कीम विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शुरू की थी. इस स्कीम के तहत, महिलाओं को बिज़नेस शुरू करने के लिए ₹10,000 की मदद दी जा रही है. छह महीने बाद इस रकम का रिव्यू करने के बाद, बिज़नेस शुरू करने वाली महिलाओं को ₹2 लाख तक की एक्स्ट्रा मदद दी जाएगी.

कब आएंगे खाते में पैसे

जानकारी के मुताबिक सरकार ने इस स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए जीविका ग्रुप से जुड़ना एक शर्त रखी है. खबर है कि जीविका ग्रुप से पहले से जुड़ी महिलाओं को पैसे पहले ही भेजे जा चुके हैं. अब, उन बेनिफिशियरी को पैसे भेजे जाएंगे जो स्कीम शुरू होने के बाद जीविका दीदी बन गई हैं. साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके अलावा, इस स्कीम के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने वाली लगभग 1.3 मिलियन महिलाओं को अभी तक उनके अकाउंट में पैसे नहीं मिले हैं. उनके एप्लीकेशन को रिव्यू किया जा रहा है. डिपार्टमेंट का कहना है कि जल्द ही उन्हें पैसे भेज दिए जाएंगे. सरकार ने 14 दिसंबर से पहले हर बेनिफिशियरी के अकाउंट में ₹10,000 ट्रांसफर करने का टारगेट रखा है.

