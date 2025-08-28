Home > बिहार > बिहार: जहानाबाद बाल सुधार गृह से 24 बंदी फरार, पुलिस- सिलेंडर पटका… उत्पात मचाया, इनमें से 4 पकड़े गए

Bihar News: बिहार के जहानाबाद जिले के बालगृह सुधार केंद्र से 24 कैदी अचानक फरार हो गया। हालांकि इस मामले को लेकर जिला प्रशासन के आला अधिकारी बाग सुरक्षा केंद्र पहुंचकर फरार बाल गृह कैदियों के वापसी को लेकर जगह-जगह छात्र की जा रही है। इस मामले की जानकारी मिलती जहानाबाद के अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार और एसडीपीओ नगर थाना सहित कई पदाधिकारी पहुंचकर मामले की जांच शुरू करनी है। किए जाने के बाद चार बाल गृह  को वापस बुला ली गई है।

Published By: Mohammad Nematullah
Published: August 28, 2025 13:04:05 IST

दिनेश कुमार की रिपोर्ट, Bihar News: बिहार के जहानाबाद जिले के बालगृह सुधार केंद्र से 24 कैदी अचानक फरार हो गया। हालांकि इस मामले को लेकर जिला प्रशासन के आला अधिकारी बाग सुरक्षा केंद्र पहुंचकर फरार बाल गृह कैदियों के वापसी को लेकर जगह-जगह छात्र की जा रही है। इस मामले की जानकारी मिलती जहानाबाद के अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार और एसडीपीओ नगर थाना सहित कई पदाधिकारी पहुंचकर मामले की जांच शुरू करनी है। किए जाने के बाद चार बाल गृह  को वापस बुला ली गई है। जिससे पूरे प्रशासनिक तंत्र में हड़कंप मच गया है। घटना को गंभीर सुरक्षा चूक मानते हुए संबंधित कर्मियों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

कैसे मची अफरातफरी

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कुछ बाल कैदियों के अभिभावक अवैध रूप से सिम कार्ड पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने इस गतिविधि को रोकने का प्रयास किया तो स्थिति बेकाबू हो गई। बाल कैदियों और उनके अभिभावकों ने विरोध जताया और इस दौरान हुई अफरातफरी का फायदा उठाकर 24 कैदी फरार हो गए। जांच में पाया गया है कि घटना में होमगार्ड, बीसैप के सिपाही और अधीक्षक स्तर पर गंभीर लापरवाही हुई है। प्रशासन ने इस मामले में कठोर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

प्रशासन का बयान

घटना के तुरंत बाद पुलिस हरकत में आई और विशेष टीम गठित की गई। अब तक 4 फरार बाल कैदी पकड़े जा चुके हैं, जबकि बाकी 20 कैदियों की तलाश जारी है। पुलिस संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही, बाल सुधार गृह की सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के निर्देश जारी किए गए हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न दोहराई जाएं। जहानाबाद से दिनेश कुमार की रिपोर्ट

