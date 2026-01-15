30 लाख में बनी, 54 करोड़ कमाए लेकिन नहीं मिला अवॉर्ड…जानें किस फिल्म को लेकर छलका मनोज तिवारी का दर्द

Manoj Tiwari News: भोजपुरी एक्टर-नेता मनोज तिवारी ने मुंबई में इंडियन नेशनल सिने एकेडमी (INCA) के शानदार लॉन्च पर अपनी स्पीच से सबका ध्यान खींचा. एक्टर ने अपने करियर से जुड़ा एक चौंकाने वाला बॉक्स-ऑफिस खुलासा किया. उन्होंने बताया कि उनकी शुरुआती फिल्मों में से एक को बनाने में सिर्फ 30 लाख रुपये लगे थे, लेकिन उसने 54 करोड़ रुपये कमाए, फिर भी डायरेक्टर और राइटर को कोई अवॉर्ड नहीं मिला.

30 लाख रुपये में बनी, 54 करोड़ रुपये कमाए

भोजपुरी एक्टर ने कहा, “मेरी एक भोजपुरी फिल्म 30 लाख रुपये में बनी थी और उसने 54 करोड़ रुपये का बिजनेस किया. लेकिन न तो डायरेक्टर और न ही राइटर को कोई अवॉर्ड मिला. विष्णु ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिसके ज़रिए हम सब एक-दूसरे को जानने लगे, और लोग भी हमें थोड़ा जानने लगे. मुझे पूरा भरोसा है कि INCA एक बहुत बड़ा कदम है और यह और भी बड़ा बनेगा.”

फिल्म करियर का ओवरव्यू

मनोज तिवारी का फिल्मी करियर काफी लंबा है, जिसमें कई फिल्में शामिल हैं, ज़्यादातर 2003 से 2016 तक एक्शन से भरपूर एंटरटेनर फिल्में जो रीजनल सर्किट में कमर्शियल हिट हुईं. उन्हें पहली बड़ी सफलता 2003 में ‘ससुरा बड़ा पैसावाला’ से मिली. अन्य प्रमुख भोजपुरी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में ‘धरती कहे पुकार के’, ‘बंधन टूटे ना’, रानी चटर्जी के साथ ‘दामाद जी’, मिथुन चक्रवर्ती के साथ ‘भोले शंकर’, ‘राजा ठाकुर’, ‘इंटरनेशनल दरोगा’, ‘परमवीर परशुराम’, और ‘गंगा जमुना सरस्वती’ शामिल हैं.

