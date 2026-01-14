‘खिचड़ी मनाऊंगी’ मकर संक्रांति पर अमृता दीक्षित का ये भोजपुरी गाना फिर हुआ वायरल, देखें वीडियो

Makar Sankranti Bhojpuri Songs: मकर संक्रांति के मौके पर एक फ़िल्म का पुराना भोजपुरी गाना वायरल हो रहा है. गाने के बोल हैं ‘ससुराल में खिचड़ी मनाऊंगी’ जिसका मतलब है ‘मैं अपने ससुराल में मकर संक्रांति मनाऊंगी.’ यह गाना भोजपुरी सिंगर अमृता दीक्षित ने गाया है और यह उनके पॉपुलर भोजपुरी गानों में से एक है. यह गाना हल्के-फुल्के लोकगीत स्टाइल में मकर संक्रांति के दौरान महिलाओं की भावनाओं और ससुराल वालों के साथ रिश्तों की बारीकियों को खूबसूरती से दिखाता है.

गाने में दिखाई गई महिला शादी के बाद अपने ससुराल में पहली मकर संक्रांति मनाने की खुशी ज़ाहिर करती है. वह बताती है कि कैसे वह अपने नए घर नए रिश्तों और त्योहार की परंपराओं को अपना रही है. यह गाना अपने ससुराल वालों, ननद, देवर और पूरे परिवार के साथ त्योहार मनाने के उत्साह को दिखाता है.

यह गाना मकर संक्रांति के दौरान अक्सर बजाया जाता है और महिलाओं, खासकर ग्रामीण इलाकों की महिलाओं के दिलों में इसकी खास जगह है. अमृता दीक्षित की आवाज गाने की खूबसूरती को और बढ़ा देती है. यह मकर संक्रांति के दौरान YouTube और भोजपुरी म्यूज़िक प्लेटफॉर्म पर खूब बजाया जाता है और त्योहार की प्लेलिस्ट में यह जरूर शामिल होता है.

गाने में नई शादीशुदा महिला कहती है कि अब वह मकर संक्रांति अपने माता-पिता के घर नहीं, बल्कि ससुराल में मनाएगी. वह अपने ससुराल वालों ननद और देवर के साथ त्योहार की तैयारी करने को लेकर अपना उत्साह ज़ाहिर करती है. वह तिल, गुड़, दही-पोहा और खिचड़ी बनाने के लिए जोश दिखाती है. वह नए रिश्तों को अपनाने और ससुराल के परिवार में घुलने-मिलने पर अपनी खुशी ज़ाहिर करती है. पूरा गाना लोकगीत के आकर्षण, हास्य और गर्मजोशी भरे पारिवारिक माहौल से भरा हुआ है.