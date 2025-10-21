Vastu Tips: तिजोरी में रखें ये 3 चीजें, मां लक्ष्मी की होगी आप पर कृपा

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में जीवन को खुशहाल बनाने के कई सारे उपाय दिए जाते हैं. उसमें भी एक उपाय तिजोरी से जुड़ा हुआ है, जिसका संबंध मां लक्ष्मी से है. वास्तु के मुताबिक तिजोरी में कुछ शुभ चीज़ें रखने का खास महत्व होता है, जिससे धन-धान्य में वृद्धि होती है. मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है. आज हम आपको इस आर्टिकल में 3 चीजों के बारे में बताएंगे जिनको तिजोरी में रखना शुभ माना जाता है.
तिजोरी में रखें ये चीजें होगी मां लक्ष्मी की कृपा
तिजोरी में रखें धनिया के दाने
वास्तु के मानें, तो तिजोरी में धनिया के दाने रखना बहुत शुभ माना जाता है. इसे तिजोरी में रखने से आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है. साथ ही इसे रखने से आपको घर धन की कमी और मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा से बनी रहती है. इस उपाय के लिए आपको एक लाल कपड़ा लेना है उसमें धनिया के दाने को रखकर पोटली बनाते हैं.
हल्दी वाला चावल
पीले चावल या हल्दी चावल बात एक ही है. इसे तिजोरी में रखना बेहद शुभ माना जाता है. इसके बाद पीले कपड़े में बांधकर रखना चाहिए. कोशिश करें कि पीले चावल आप तिजोरी में शुक्रवार को पोटली में रख सकते हैं. साथ ही आपके पास हमेशा पैसा बना रहता है. शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित है इन्हें धन-धान्य की देवी माना जाता है.
घर की तिजोरी में सुपारी
तिजोरी में सुपारी रखना भी बेहद शुभ होता है. इसे रखने से हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है. ऐसे में आप अपनी तिजोरी में 3 या 5 साबुत सुपारी को कलावे में बांधकर रख सकते हैं. इसमें रोली का टीका जरूर लगाएं. इसके बाद इसे शुक्रवार के दिन अपनी तिजोरी में रखें. इस उपाय को करने से आपके जीवन में पैसों की कमी नहीं होती है.