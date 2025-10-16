Home > एस्ट्रो > Surya Gochar 2025: कुंभ राशि वालों को मिलेगा भाग्य का सपोर्ट, आर्थिक स्थिति में आएगी मजबूती लेकिन स्वास्थ्य के मामले में रहना होगा सतर्क

Surya Gochar 2025: कुंभ राशि वालों को मिलेगा भाग्य का सपोर्ट, आर्थिक स्थिति में आएगी मजबूती लेकिन स्वास्थ्य के मामले में रहना होगा सतर्क

Surya Rashi Parivartan 2025: 17 अक्टूबर के दिन सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, सुर्य तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, चलिए जानते हैं यहां सुर्य के गोचर का असर कुंभ राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा.

By: Pandit Shashishekhar Tripathi | Last Updated: October 16, 2025 7:18:39 PM IST

Surya Gochar 2025
Surya Gochar 2025

Sun Is Transiting Into Libra On 2025 17 अक्टूबर को सूर्य का तुला राशि में प्रवेश कुंभ राशि के व्यक्तियों के लिए धार्मिक यात्राओं, भाग्य और पेशेवर उन्नति के संकेत दे रहा है. इस समय सूर्य का प्रभाव आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखता है, इसलिए यह अवधि आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है.

करियर और ऑफिस में सफलता का समय

कुंभ राशि के व्यक्तियों के लिए ऑफिस में स्थिति मजबूत रहेगी. इस समय प्रमोशन की संभावना बढ़ सकती है, इसलिए सभी के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार बनाए रखना आवश्यक है. यदि आप टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, तो अभद्रता से बचें और अपने निर्णय सोच-समझकर लें. नौकरी में परिवर्तन या नए प्रोजेक्ट का अवसर भी सामने आ सकता है. यात्रा के लिए यह समय अनुकूल है, विशेषकर यदि कंपनी या व्यापार के लिए डील करनी हो. नए शहरों में यात्रा से आपको नए अवसर और अनुभव प्राप्त हो सकते हैं. चलिए जानते हैं यहां क्या कहाना है  Pandit Shashishekhar Tripathi का 

वित्त, भाग्य और व्यक्तिगत संबंध

इस अवधि में वित्तीय योजना और निवेश का विशेष महत्व रहेगा. पुराने और नए निवेशों से लाभ की संभावना है. भाग्य आपके पक्ष में रहेगा, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी. युवा वर्ग को वरिष्ठ गुरु से मिलने पर सम्मान या उपहार देना लाभकारी रहेगा. विवाह योग्य व्यक्तियों के लिए अच्छे रिश्ते मिलने की संभावना बनी हुई है. साथ ही, यह समय सकारात्मक और मजबूत संबंध बनाने के लिए भी अनुकूल है.

परिवार और स्वास्थ्य पर ध्यान देने की है जरुरत

ससुराल पक्ष के व्यापारिक या पारिवारिक जिम्मेदारियों को समझदारी से निभाना आवश्यक है. परिवार के साथ धार्मिक स्थलों की यात्रा से रिश्ते मजबूत होंगे और करियर पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. योग और स्वास्थ्य पर ध्यान दें, विशेषकर नियमित दवा लेने वाले व्यक्तियों को नियमों का पालन सतर्कता के साथ करना चाहिए. मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए व्यायाम, संतुलित आहार और ध्यान का अभ्यास करें. यह समय आध्यात्मिक विकास और परिवार के साथ सकारात्मक गतिविधियों के लिए अत्यंत लाभकारी है.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता  

Tags: sun transit 2025Surya Gochar 2025Surya Gochar Affected Aquariussurya rashi parivartansurya rashi parivartan In Tula
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

यौन इच्छा की कमी सुधार देंगे ये 7 फल!

October 16, 2025

धनतेरस पर प्रदोष व्रत का शुभ संयोग, धन प्राप्ति के...

October 16, 2025

धनतेरस और दिवाली के दिन करें माता लक्ष्मी के इन...

October 16, 2025

घुटनों की कट-कट आवाज दूर करेगा यह लाल अनाज!

October 16, 2025

T20I में सबसे ज़्यादा जीत दर्ज करने वाली टॉप 10...

October 16, 2025

चांदी के पायल और बिछिया को इन तरीकों से करें...

October 16, 2025
Surya Gochar 2025: कुंभ राशि वालों को मिलेगा भाग्य का सपोर्ट, आर्थिक स्थिति में आएगी मजबूती लेकिन स्वास्थ्य के मामले में रहना होगा सतर्क

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Surya Gochar 2025: कुंभ राशि वालों को मिलेगा भाग्य का सपोर्ट, आर्थिक स्थिति में आएगी मजबूती लेकिन स्वास्थ्य के मामले में रहना होगा सतर्क

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Surya Gochar 2025: कुंभ राशि वालों को मिलेगा भाग्य का सपोर्ट, आर्थिक स्थिति में आएगी मजबूती लेकिन स्वास्थ्य के मामले में रहना होगा सतर्क
Surya Gochar 2025: कुंभ राशि वालों को मिलेगा भाग्य का सपोर्ट, आर्थिक स्थिति में आएगी मजबूती लेकिन स्वास्थ्य के मामले में रहना होगा सतर्क
Surya Gochar 2025: कुंभ राशि वालों को मिलेगा भाग्य का सपोर्ट, आर्थिक स्थिति में आएगी मजबूती लेकिन स्वास्थ्य के मामले में रहना होगा सतर्क
Surya Gochar 2025: कुंभ राशि वालों को मिलेगा भाग्य का सपोर्ट, आर्थिक स्थिति में आएगी मजबूती लेकिन स्वास्थ्य के मामले में रहना होगा सतर्क