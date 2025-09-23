Shardiya Navratri Puja Niyam: नवरात्रि पूजा में अखंड ज्योति जलाने का क्या है नियम, जानें महत्व
Shardiya Navratri Puja Niyam: नवरात्रि का समय मां दुर्गा की आराधना करने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है. इस दौरान मां दुर्गा के नौ रूपों की आराधना की जाती है. ऐसा करने से मां का आशीर्वाद आपके ऊपर बनी रहती है. मां दुर्गा की पूजा करते समय बहुत ही बातों का ख्याल रखना आवश्यक होता है.

By: Shivi Bajpai | Published: September 23, 2025 10:15:20 AM IST

Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की पूजा करने में अखंड ज्योति जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है. अखंड ज्योति जलाना काफी पवित्र माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये ज्योति पूरे नौ दिनों तक निरंतर जलती रहनी चाहिए. इससे मां दुर्गा का आर्शीवाद बना रहता है और नकारात्मक शक्तियां आपके घर से दूर रहती हैं. 

अखंड ज्योति जलाने के क्या है नियम 

  • सही स्थान का करें चयन
  • ज्योति हमेशा पूजा स्थल या मंदिर में ही जलानी चाहिए
  • मंदिर हमेशा साफ-सुथरा होना चाहिए
  • घी या तेल का करें उपयोग
  • अखंड ज्योति में घी का उपयोग करना शुभ माना जाता है.
  • यदि आपके पास घी न हो तो आप तिल के तेल से भी अखंड ज्योति जला सकते हैं.
  • पूरे दिन ज्योति को जलाने के लिए इसमें पर्याप्त घी या तेल को डाले
  • ज्योति को उत्तर या पूर्व दिशा में रखें
  • इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है

नियम और सावधानियां 

  • अखंड ज्योति को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए
  • घर का कोई न कोई सदस्य हमेशा ज्योति पर ध्यान रखें ताकि वो बुझ न जाएं
  • दीपक को हिलाएं या छेड़े नहीं
  • सुरक्षा का रखें ध्यान
  • दीपक को हमेशा स्थिर स्थान पर रखें
  • पास में पानी या अग्निरोधक साधन रखें

अखंड ज्योति का महत्व 

  • यह मां दुर्गा की कृपा आप पर बनाएं रखता है
  • घर में सुख-शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का बनी रहती है
  • नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है
  • पूरे परिवार पर देवी माता का आशीर्वाद बना रहता है

