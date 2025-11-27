Shukra Nakshatra Parivartan 2025: 29 नवंबर शुक्र करेंगे नक्षत्र परिवर्तन, जानें किन राशियों को मिलेगी आर्थिक तंगी से मुक्ति

Shukra Nakshatra Parivartan 2025: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं. शुक्र का गोचर और नक्षत्र परिवर्तन बहुत विशेष माना जाता है. शुक्र इस समय विशाखा नक्षत्र में विराजमान हैं. वो 29 नवंबर को अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. वहीं अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनि देव हैं. शुक्र और शनि को ज्योतिष शास्त्र में मित्र ग्रह माना जाता है.

ऐसे में 29 नवंबर को होने वाला नक्षत्र परिवर्तन बहुत विशेष है, क्योंकि शुक्र के इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव सभी 12 राशियों में पड़ेगा, लेकिन चार राशि वालों को आर्थिक लाभ होने की संभावना है.

इन 4 राशि वालों को मिल सकता है आर्थिक लाभ

वृषभ राशि

शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अनुकूल कर सकता है. इस समय वृषभ राशि वालों के सभी काम पूरे हो सकते हैं.

कर्क राशि

शुक्र के नक्षत्र परिवर्तन से कर्क राशि वालों का आत्मविश्वास बढ़ सकता है. रिश्तों में स्थिरता आ सकती है. इससे मानसिक बदलाव हो सकते हैं.

मकर राशि

शुक्र के नक्षत्र परिवर्तन से मकर राशि वालों के करियर में सफलता मिलती है. मेहनत करने से सफलता प्राप्त होगी. आर्थिक हालात में सुधार होता है.

तुला राशि

शुक्र तुला राशि के स्वामी हैं. उनके नक्षत्र परिवर्तन से तुला राशि वालों को भाग्य का नाथ मिल सकता है. नौकरी, पढ़ाई या किसी नए काम में सफलता मिल सकती है.