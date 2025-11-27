Home > धर्म > Vishnu Ji: भगवान विष्णु के कितने प्रकार हैं? जानें क्या है इनकी मान्यता

Vishnu Ji: भगवान विष्णु की पूजा करने का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है. गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है. इस दिन इनकी पूजा करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है. पर आपने भगवान विष्णु के अवतार के बारे में तो सुना ही होगा पर क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु के प्रकार भी हैं.

By: Shivi Bajpai | Published: November 27, 2025 7:11:18 AM IST

bhagwaan vishnu ji
bhagwaan vishnu ji


भगवान विष्णु की पूजा करने का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है. गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है. इस दिन इनकी पूजा करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है. पर आपने भगवान विष्णु के अवतार के बारे में तो सुना ही होगा पर क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु के प्रकार भी हैं. 

भगवान विष्णु के तीन प्रकार कौन-से हैं?

महाविष्णु (करनोदकशायी विष्णु)

आदिदेव विष्णु, कारण सागर पर विराजमान हैं. नकी श्वास वह ब्रह्मांडीय शक्ति है जो असंख्य ब्रह्मांडों का निर्माण और विनाश करती है. प्रत्येक श्वास के साथ, ब्रह्मांड अस्तित्व में आते हैं, और प्रत्येक श्वास के साथ, वे पुनः दिव्य स्रोत में विलीन हो जाते हैं. सृजन और विनाश का यह शाश्वत चक्र ब्रह्मांड की लय है, जो विष्णु की दिव्य श्वास द्वारा संचालित है.

ब्रह्मांडीय श्वास: आदि विष्णु, ब्रह्मांडीय श्वास, कारणता के सागर पर स्थित हैं. प्रत्येक श्वास के साथ, ब्रह्मांड अस्तित्व में खिलते है. प्रत्येक श्वास के साथ, वे दिव्य स्रोत में वापस विलीन हो जाते हैं. 

महासागरीय निद्रा: “विशाल, आदि सागर पर, परम पुरुष, भगवान विष्णु, शयन करते हैं. उनके स्वप्न असंख्य ब्रह्मांडों का ताना-बाना बुनते हैं, और उनकी निद्रा परम विलय है.”

दिव्य चक्र: प्रथम सत्ता, विष्णु, कारण सागर पर विश्राम करते हैं. उनकी श्वास एक अनन्त चक्र में ब्रह्मांडों का निर्माण और विनाश करती है.

ब्रह्मांड के रचयिता और संहारक: विष्णु सर्वोच्च सत्ता हैं, जो अपनी सांसों के माध्यम से असंख्य ब्रह्मांडों को उत्पन्न और अवशोषित करते हैं

दिव्य बीज: दिव्य बीज विष्णु, क्षमता के सागर में सुप्त अवस्था में हैं. उनसे ही ब्रह्मांड अंकुरित होते हैं और बढ़ते हैं, और अंत में बीज के रूप में उनके पास लौट आते हैं.

ब्रह्मांडीय नृत्य: दिव्य नर्तक, विष्णु, ब्रह्मांडीय मंच पर विचरण करते हैं. उनके कदम एक लयबद्ध, शाश्वत प्रदर्शन में ब्रह्मांडों का सृजन और विनाश करते हैं.

गर्भोदक्षायि विष्णु

विष्णु, अपने ब्रह्मांडीय रुप में, गर्भोदक्षायी विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड व्याप्त हैं. अपने दिव्य पसीने से प्रवाहित होने वाले सार्वभौमिक जल पर निवास करते हुए, वे ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष के आधे भाग को आच्छादित करते हैं. उनकी नाभि से एक कमल निकलता है, जो सृष्टि का प्रतीक है. इस कमल के भीतर, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा प्रकट होते हैं. इस कमल के तने में चौदह ग्रह-मंडल विद्यमान हैं, जो विष्णु की अस्तित्व के परम पालनकर्ता के रूप में भूमिका को दर्शाते हैं. 

विष्णु जी का ब्रह्मांडीय रूप:

गर्भोदकशायी विष्णु: प्रत्येक ब्रह्मांड में व्याप्त हैं.
सार्वभौमिक जल: ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष का आधा भाग भरता है.
सृष्टि का कमल: उनकी नाभि से उगता है.
ब्रह्मा का जन्म: कमल के भीतर निवास करते हैं.
ब्रह्मांडीय उद्यान: ब्रह्मांड को बनाए रखता है.

क्षीरोदक्षायि विष्णु 

क्षीरोदकशायी विष्णु, दिव्य रूप जो क्षीर सागर, श्वेत द्वीप पर निवास करते हैं, भौतिक ब्रह्मांड के भीतर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं. ब्रह्मांडीय महासागर के बीच एक आध्यात्मिक द्वीप, यह वैकुंठ लोक, एक ऐसी खिड़की का काम करता है जिसके माध्यम से कोई शाश्वत, आध्यात्मिक जगत की झलक पा सकता है. भौतिक ब्रह्मांड, जो सृजन और विनाश के चक्रों के अधीन है, के विपरीत, श्वेत द्वीप एक शाश्वत निवास, एक ऐसा अभयारण्य है जो भौतिक जगत की अनित्यता से अछूता है.

विष्णु का आध्यात्मिक निवास

क्षीरोदकशायी विष्णु: दूध सागर पर निवास करते हैं.
श्वेता द्वीप: भौतिक ब्रह्मांड के भीतर एक वैकुंठ ग्रह.
आध्यात्मिक खिड़की: आध्यात्मिक क्षेत्र की एक झलक.
शाश्वत निवास: सृजन और विनाश के चक्र से परे विद्यमान.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

