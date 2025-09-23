Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में इन 3 राशियों पर बरसेगी माता रानी की कृपा

Shardiya Navratri 2025: इस साल 22 सितंबर को शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाएगा. ये पर्व मां दुर्गा के नौ रूपों की आराधना करने के लिए प्रसिद्ध है. इस वर्ष नवरात्रि न केवल धार्मिक बल्कि ग्रह-नक्षत्रों की दृष्टि से भी फलदायी साबित होने वाली है. नवरात्रि के प्रथम दिन मंगल, शुक्र, तुला, शुक्र, सिंह, सूर्य कन्या और शनि मीन राशि पर विराजमान थे. इसके अलावा 24 सितंबर को चंद्रमा तुला राशि में गोचर करते हुए मंगल के साथ मिलकर महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण भी करेंगे. इस बार शारदीय नवरात्रि कुछ राशियों के लिए लाभदायक साबित होने वाली है. तो आइए इन लकी राशियों के बारे में विस्तार से जानते हैं.

इस नवरात्रि इन तीन राशियों पर बरसेगी मां दुर्गा की कृपा:

तुला राशि

तुला राशि के लोगों के लिए ये समय लाभकारी साबित होने वाला है. परिवार वालों के लिए आप किसी वस्तु की खरीदारी कर सकते हैं. अगर आप व्यापारी हैं तो आपके लंबे समय से अटके काम पूरे हो सकते हैं. करियर को लेकर निर्णय लेने से आप स्वयं को सफल महसूस करेंगे.

कुंभ राशि

कुंभ राशि के लोगों के लिए नवरात्र का समय सर्वश्रेष्ठ माना जा रहा है. इस समय आपके प्रेम संबंध अच्छे हो जाएंगे. नए व्यापार की शुरूआत करने से आपको अच्छा खासा मुनाफा होने वाला है. नौकरी बदलने का आप प्लान बना सकते हैं.

मकर राशि

मकर राशि के लोगों को अपने जीवनसाथी से प्रेम मिलेगा. कार्यस्थल पर इनकी प्रशंसा होगी और पदोन्नति होने की संभावना भी है. इन्हें आर्थिक लाभ भी हो सकता है. अगर आप कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं तो ये समय सर्वश्रेष्ठ है.