Vivah Panchami 2025: विवाह पंचमी से पहले कुछ विशेष बातों का रखें ध्यान, वैवाहिक जीवन में बढ़ेगी मधुरता

Vivah Panchami 2025 Kab Hai: पूजा पाठ के साथ-साथ विवाह पंचमी के दिन वैवाहिक जीवन में खुशहाली और प्रेम बढ़ाने के लिए कई उपाय किए जाते हैं. विवाह पंचमी से पहले इन चीजों को घर में रखना चाहिए.

By: Shivi Bajpai | Published: November 17, 2025 2:06:03 PM IST

Vivah Panchami 2025: विवाह पंचमी हिंदू धर्म के पावन पर्वों में से एक है. ये पर्व विवाह और वैवाहिक जीवन से जुड़ी खुशियों का प्रतीक माना जाता है. विवाह पंचमी का पर्व भगवान राम और माता सीता के विवाह के शुभ अवसर पर मनाया जाता है. इस दिन घर में सुख-समृद्धि और वैवाहिक सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है. विवाह पंचमी का पर्व हर साल अगहन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है. 

इस दिन भगवान श्रीराम और माता सीता की पूजा का विशेष महत्व है. पूजा-पाठ के साथ-साथ विवाह पंचमी के दिन वैवाहिक जीवन में खुशहाली और प्रेम बढ़ाने के लिए आप कई उपाय कर सकते हैं. इस साल विवाह पंचमी 25 नवंबर को मनाई जाएगी. 

विवाह पंचमी से पहले घर में रखें ये चीजें 

  • विवाह पंचमी के पहले भगवान राम और माता सीता की प्रतिमा को घर पर रखना चाहिए. वैवाहिक जीवन में इससे प्रेम बढ़ता ह
  • विवाह पंचमी से पहले एक रामा तुलसी का पौधा घर लाकर रखना चाहिए. रामा तुलसी का पौधा घर में रखने से सुख-शांति का वास होता है.
  • दक्षिणावर्ती शंख को घर में रखना चाहिए. इससे घर में घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का आगमन होता है. इसे पूजा में उपयोग करने से वैवाहिक जीवन में मिठास बढ़ती है.

