Lucky Zodiac Signs: 27 सितंबर को शनि की चाल बदलने से इन 3 राशियों पर होगी विशेष कृपा!
Lucky Zodiac Signs: 27 सितंबर को शनि की चाल बदलने से इन 3 राशियों पर होगी विशेष कृपा!

Lucky Zodiac Signs 2025: सभी ग्रहों में शनिदेव को न्याय का देवता माना गया है. उन्हें मकर-कुंभ राशि का स्वामित्व प्राप्त है. आपके बुरे कर्मों का हिसाब शनिदेव करते है. वर्तमान में शनि मीन राशि पर विराजमान हैं और यहां रहते हुए ये अन्य ग्रहों के साथ भी युति निर्माण करते हैं.

By: Shivi Bajpai | Published: September 25, 2025 12:07:10 PM IST

shanidev ki kripa
shanidev ki kripa

Lucky Zodiac Signs: शनि देव को न्याय का देवता कहा जाता है. ये मनुष्य के बुरे कर्मों का हिसाब रखते हैं और उन्हें उस हिसाब से सज़ा भी देते हैं. शनिदेव को मकर-कुंभ राशि का स्वामित्व प्राप्त है. वर्तमान में वे मीन राशि पर विराजमान हैं और यहां रहते हुए अन्य ग्रहों की युति का निर्माण भी करते हैं. हालांकि कुछ ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव भी शनि पर पड़ता है, ऐसा ही इस साल 27 सितंबर को होने वाला है. इस बार शनिदेव पर राजा सूर्य देव की दृष्टि पड़ेगी, जिसका प्रभाव कुछ राशियों के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा. इसके अलावा जातकों को मान-सम्मान, प्रतिष्ठा, संघर्षों का परिणाम और कई अन्य आर्थिक लाभ दिलाने में मदद कर सकता है. 

शनि की सूर्य पर दृष्टि पड़ने से इन 3 राशियों कि बदलेगी किस्मत

वृषभ राशि 

वृषभ राशि वालों के लिए ये समय सकारात्मक रूप से बदलने वाला है. परिवार के लोग आपकी जमकर तारीफ करेंगे. व्यापार में भी आपको आर्थिक लाभ हो सकता है. छात्रों को परिश्रम का फल मिलेगा और परीक्षा में वो अच्छे अंकों से पास होंगे.

मिथुन राशि 

मिथुन राशि के जातकों को व्यापार में आर्थिक लाभ हो सकता है. आपको अपनी संतान से सुखद समाचार प्राप्त हो सकते हैं. अपने करीबी लोगों पर आप विश्वास कर सकते हैं जिससे आपको करियर और बिजनेस में लाभ हो सकता है. आप नया वाहन या जमीन खरीदने का भी प्लान बना सकते हैं.

Shardiya Navratri Maa kushmanda Puja: शारदीय नवरात्रि पर मां कूष्मांडा की कैसे करें आराधना, जानें पूजा विधि, मंत्र और भोग

वृश्चिक राशि 

वृश्चिक राशि के लोगों के लिए ये समय अच्छा रहने वाला है. आप नई संपत्ति और वाहन खरीद सकते हैं. अपने परिवार और करीबियों की मदद से आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं. छात्र वर्ग के लिए ये समय बहुत अच्छा माना जा रहा है. 

Navratri 2025: नवरात्रि में गर्भवती महिलाएं क्यों पहनती हैं काला धागा, जानें इसके पीछे की कहानी

Lucky Zodiac Signs: 27 सितंबर को शनि की चाल बदलने से इन 3 राशियों पर होगी विशेष कृपा!

Lucky Zodiac Signs: 27 सितंबर को शनि की चाल बदलने से इन 3 राशियों पर होगी विशेष कृपा!

