Navratri 2025: नवरात्रि में गर्भवती महिलाएं क्यों पहनती हैं काला धागा, जानें इसके पीछे की कहानी
Navratri 2025: हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है. इस समय गर्भवती महिलाओं को बुरी नजर लगने का खतरा बढ़ जाता है. इससे बचने के लिए और बच्चे के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए काला धागा पहनाया जाता है. जबकि काजल उन्हें बुरी नजर से बचाने के लिए लगाया जाता है.

By: Shivi Bajpai | Published: September 25, 2025 10:06:41 AM IST

Navratri 2025 Pregnant Women ties black dhaga: नवरात्रि में गर्भवती महिलाओं को बुरी नज़र से बचाने के लिए काला धागा बांधा जाता है क्योंकि इस समय सकारात्मक ऊर्जा के साथ-साथ नकारात्मक ऊर्जा भी वातावरण में रहती है. जो महिला को नुकसान पहुंचा सकती है. ऐसा माना जाता है  कि काला धागा बांधने से मां और बच्चे दोनों ही स्वस्थ्य रहते हैं.

काजल शिशु को बुरी नज़र से बचाने का काम करता है और साथ ही गर्भवती महिलाओं को नकारात्मक ऊर्जा से बचाने के लिए हींग की पोटली भी बांधी जाती है.

नवरात्रि में गर्भवती महिलाओं काला धागा बांधने की क्या है वजह?

गर्भवती महिलाओं को त्योहार के समय ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि इस समय वातावरण में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जाएं प्रवाह करती हैं. इसलिए इस दौरान उन्हें काला धागा पहनाया जाता है. जबकि काजल लगाने से बुरी नजर नहीं लगती है. 

नवरात्रि में गर्भवती महिला को काला धागा बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से बचाने के लिए पहनाया जाता है. क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये सारी नकारात्मक ऊर्जा को कम करने में मदद करता है और सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है.

बुरी नजर से बचाता है काला धागा 

गर्भवती महिलाओं को त्योहार के समय बुरी नजर जल्दी लग जाती है. इसलिए उससे बचने के लिए उनकी कमर में हींग बांधने से लेकर काला धागा बांधने तक की जो परंपरा है वो गर्भवती महिलाओं को बुरी नजर का शिकार होने से बचाती है. उन्हें और उनके बच्चे के स्वास्थ्य को ठीक रखने में भी मदद करती है.

Tags: pregnant womenpregnant women ties black dhagashardiya navratri 2025Shardiya Navratri ka Mehtavshardiya navratri kyu mnate hai
