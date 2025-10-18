Home > एस्ट्रो > धनतेरस पर गुरु गोचर किन राशियों के लिए होगा शुभ और किन राशियों के जातकों के लिए होगा अशुभ?

धनतेरस पर गुरु गोचर किन राशियों के लिए होगा शुभ और किन राशियों के जातकों के लिए होगा अशुभ?

Dhanteras 2025 Guru Gochar: आज 18 अक्टूबर को धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है. इस बार धनतेरस के खास अवसर पर देवगुरु बृहस्पति अपनी चाल बदलकर मिथुन से कर्क राशि में प्रवेश कर गए हैं. बृहस्पति को भाग्य, ज्ञान, सुख-समृद्धि, विवाह और धर्म का कारक मान गया है. तो आइए जानते हैं कि गुरु की चाल बदलने से सभी 12 राशियों पर क्या असर पड़ने वाला है.

By: Shivi Bajpai | Published: October 18, 2025 1:01:23 PM IST

dhanteras
dhanteras

Dhanteras 2025: इस साल धनतेरस पर देवगुरु बृहस्पति अपनी चाल बदलकर मिथुन से कर्क राशि में प्रवेश कर गए हैं. बृहस्पति को भाग्य, ज्ञान, सुख-समृद्धि, विवाह, संतान और धर्म का कारक माना जाता है. गुरु की चाल बदलने से सभी 12 राशियों पर शुभ-अशुभ प्रभाव पड़ सकता है. इस बार धनतेरस पर गुरु का गोचर होने से करियर, रिश्ते और आध्यात्म के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आ सकता है. कुछ राशियों के लिए ये शुभ होगा तो कुछ के लिए अशुभ साबित हो सकता है. तो आइए जानते हैं मेष से मीन राशि वालों पर गुरु गोचर का क्या हाल होने वाला है?

मेष राशि: धनतेरस से आपका भाग्य खुल सकता है. करियर में सफलता मिलने की संभावना है. ये गुरु गोचर आपके लिए लकी साबित होगा. वाहन या घर से जुड़ी चीजें खरीदने का ये बेस्ट टाइम है.

वृषभ राशि: आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है. मेहनत का पूरा फल मिलेगा. यात्राएं लाभकारी हो सकती हैं और आप किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं.

मिथुन राशि: मिथुन राशि वालों को पैसों की कमी नहीं रहेगी. आप धन निवेश कर सकते है, बस आपको थोड़ा सोच-समझकर धन खर्च करना चाहिए.

कर्क राशि: कर्क राशि में ही गुरु प्रवेश करने वाले है, इसलिए ये समय कर्क राशि के जातकों के लिए सफलता का प्रतीक माना जा रहा है. आत्मविश्वास और आकर्षण दोनों ही बढ़ेंगे. विवाह, प्रमोशन या संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं.

सिंह राशि: सिंह राशि के जातकों के लिए ये समय संतुलन बिठाने का है. किसी पुराने मामले का समाधान हो सकता है. विदेश या दूर की यात्रा का अवसर बन सकता है. आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी और मन शांत रहेगा. 

कन्या राशि: गुरु का गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए नई उम्मीद लेकर आएगा. आपको मित्रों से पूरा सहयोग मिलने वाला है. 

तुला राशि: तुला राशि के जातकों के कामकाज में बढ़ोतरी होगी पर ये उनके लिए खुशहाली भी लाएगी क्योंकि इससे उनकी इनकम भी बढ़ने वाली है.

वृश्चिक राशि: आपका भाग्य पूरा साथ देगा. आपके सारे अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं. विदेश से जुड़ी यात्रा के अवसर मिल सकते हैं. यह समय खुद पर अटूट विश्वास करने का है.

धनु राशि: गुरु गोचर आपके लिए भी अच्छा साबित होने वाला है. ये आपको अचानक धन लाभ करवा सकता है. ध्यान, मेडिटेशन के लिए ये समय सबसे बेस्ट है.

मकर राशि: रिश्तों  में मिठास आएगी. शादीशुदा जीवन में समझदारी और भरोसा मजबूत होता नजर आ रहा है. आज किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं.

कुंभ राशि: कुंभ राशि के जातकों को मेहनत का परिणाम मिल सकता है. अभी तक आपने जितनी मेहनत की है उसके चलते आपके काम में सुधार आएगा और आप बेहतर की ओर अग्रसर होंगे.

मीन राशि: मीन राशि के जातकों के लिए ये समय प्रेम, रचनात्मकता और संतान प्राप्ति के लिए बेस्ट है. आपका दिन अच्छा जाएगा. आपके रिश्तों में मजबूती आ सकती है. 

Dhanteras 2025 Bhog: धनतेरस पर धन के देवता कुबेर, माता लक्ष्मी और धन्वंतरि को भोग में क्या चीजें लगानी चाहिए?

(Disclaimer: इस खबर में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. इनखबर इस बात की पुष्टि नहीं करता है)

